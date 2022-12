Una ciudad de pan de especias en Europa

Cada año en el tiempo de Adviento se construye en Noruega una ciudad hecha con pan de especias. Se llama Pepperkakebyen y todos sus elementos, ya sean casas, castillos o palacios están hechos con este pastel de Navidad.

Younes Zarou: el Tiktoker más exitoso de Alemania

Younes Zarou es un creador de contenidos alemán que muestra videos creativos con instrucciones. A menudo usa objetos cotidianos para lograr efectos fotográficos. Su cuenta de TikTok tiene unos 50 millones de seguidores.

Secretos culinarios: goulasch húngaro

El gulasch es el plato nacional húngaro. Y aunque es muy popular, pocos saben que para los húngaros este estofado es muy distinto que para el resto de europeos. Euromaxx les cuenta los secretos de esta especialidad.

Reciclaje artístico: retratos con deshechos

La artista turca Deniz Sağdıç transforma restos de todo tipo de materiales en retratos con la técnica del mosaico. Con sus trabajos quiere concienciar al público sobre el uso de los recursos del planeta.

Compartimento con vistas: un viaje en el Glacier Express

No hay forma más bella de viajar por los Alpes que en los vagones panorámicos del Glacier Express. De St. Moritz a Zermatt a un ritmo tranquilo: el viaje en el "tren expreso más lento del mundo" dura unas ocho horas

