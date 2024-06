¿Qué busca Rusia construyendo una base naval en Sudán?

Malik Agar, vicepresidente del Consejo de Transición sudanés, dominado por el Ejército, no dejó lugar a dudas sobre la postura de su país: asegura que su país está interesado en un acuerdo para construir un centro naval ruso en el Mar Rojo, según declaró al periódico sudanés Sudan Tribune a principios de junio, al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Sudány Rusiallevan años hablando de un acuerdo al respecto. Según un informe de la revista online Understanding War, el entonces jefe de Estado sudanés Omar al Bashir y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron en 2017 la construcción de una base rusa con espacio para varios centenares de soldados y cuatro barcos.

Debido a la inestabilidad política que se instaló entonces en Sudán, su Parlamento no pudo ratificar el contrato. Sin embargo, las conversaciones se reanudaron recientemente, al parecer con éxito. A finales de mayo, el comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), teniente general Yasir al Attar, declaró que Sudán y Rusia firmarían una serie de acuerdos militares y económicos en las próximas semanas.

Rusia: cambio de rumbo estratégico en el conflicto sudanés

El hecho de que Moscú haya llegado ahora a un acuerdo con los representantes estatales de Sudán indica un importante cambio de rumbo: en el desastroso conflicto entre el ejército regular FAS y las insurgentes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que estalló en abril de 2023, Moscú apoyó inicialmente a las FAR.

Esto se debió principalmente a que la milicia militar rusa Wagner, de propiedad semiestatal, había llegado a un acuerdo con las RSF sobre los derechos mineros de los yacimientos de oro sudaneses. Estos son una fuente de divisas que le queda a Rusia, castigada por las sanciones occidentales desde el ataque a Ucrania.

Buque de guerra ruso cerca del puerto de Tartus en Siria, 2015. Imagen: Zhang Jiye/Xinhua/picture alliance

"La situación militar en Sudán sigue sin estar clara", afirma el politólogo Hager Ali, del Instituto GIGA de Hamburgo, que publicó recientemente un análisis de la guerra en Sudán. "Pero parece que Rusia quiere ahora diversificar su apoyo en Sudán. Además, Puerto Sudán se encuentra en territorio controlado por las FAS. Si Rusia quiere establecer allí una base naval, depende de las conversaciones con las FAS". Las consecuencias de esto para el desarrollo militar del conflicto están por ver.

Rusia: "asistencia militar cualitativa ilimitada"

A cambio de la presencia naval, Rusia proporcionará al Ejército sudanés FAS apoyo militar y de seguridad. El enviado especial del presidente ruso para África y Oriente Medio, Mijaíl Bogdánov, ha prometido a las FAS "asistencia militar cualitativa ilimitada", informa la revista online Understanding War.

"Sudán es otra pieza del rompecabezas de la estrategia rusa para África", afirma Hager Ali. Esto se aplica al comercio de armas, pero también a otras presencias rusas en África, sobre todo en el oeste del continente: "Moscú persigue varios intereses: a corto, medio y largo plazo".

Efectos en Europa

Estos objetivos también tienen repercusiones en Europa, afirma el politólogo Andreas Heinemann-Grüder. "Los rusos están utilizando su estrategia del caos en varios Estados africanos, no sólo en Sudán, sino también en apoyo de otros golpistas, como en Mali, Chad, Burkina Faso y Níger. Allí, la cooperación con los golpistas no está contribuyendo a la estabilización sino, por el contrario, a la intensificación de los conflictos internos".

En cuanto a Sudán, no se pueden descartar posibles movimientos de refugiados hacia Europa. "Por eso, Europa podría preguntarse si la ayuda al desarrollo en países controlados por golpistas no debería estar vinculada a determinadas condiciones. Por ejemplo, que la cooperación militar con los rusos pueda tener consecuencias para la cooperación al desarrollo o quizá incluso para la cooperación humanitaria." Francia lo está haciendo ahora. "Pero, en general, todavía no veo una postura unificada entre los países occidentales".

(gg/ms)