Un reportaje sobre los primeros días en Ucraia tras el inicio de los ataques

Estas son algunas impresiones de los primeros días desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los muertos ya se cuentan por miles. Pero los ucranianos continúan resistiendo. Algunos ucranianos en el extranjero regresan a su país natal para unirse a la lucha y al mismo tiempo, cientos de miles de refugiados son recibidos con los brazos abiertos en Europa. Un reportaje de Kerstin Hilt.

