Un río en peligro - El desastre en el delta de Bangladés

Este documental emprende un viaje por Bangladés para comprender por qué todos los años un 75% del país se inunda por el desbordamiento de los ríos. El viaje muestra hasta qué punto las inundaciones amenazan la seguridad alimentaria del país, cómo la erosión del suelo deja sin hogar a miles de personas y por qué los refugiados medioambientales deben abandonar sus hogares para sobrevivir.



En el camino nos encontramos con comunidades que se adaptan al cambio climático. Han comenzado a cultivar en el agua por el aumento del nivel del mar, que amenaza con inundar el 11 % de la superficie del país en los próximos 30 años.







El documental también muestra las protestas contra el desastre climático en Bangladés y habla con activistas, que quieren concienciar sobre los peligros provocados por los propios humanos.







Horarios de emisión:

DW Español

SA 11.12.2021 – 21:15 UTC

DO 12.12.2021 – 02:15 UTC

DO 12.12.2021 – 07:15 UTC

DO 12.12.2021 – 17:15 UTC

LU 13.12.2021 – 05:15 UTC

LU 13.12.2021 – 10:15 UTC

MA 14.12.2021 – 19:15 UTC

SA 18.12.2021 – 13:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6