Un padre y 600 hijos - Las consecuencias de la donación anónima de esperma

Barry Stevens, ein in Kanada lebender Filmemacher, hat 600 Halbgeschwister, die über die ganze Welt verstreut sind. Ihr gemeinsamer Vater ist ein anonymer Samenspender. Während des gesamten Dokumentarfilms trifft der Filmemacher einige von ihnen. Für viele ist es eine freudige Überraschung, die alles verändert. Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Mit Fortschritten in der DNA-Analyse und dem Zugriff auf Datenbanken durch Einzelpersonen erfahren immer mehr Menschen, die durch anonyme Samenspende gezeugt wurden, wer ihre Blutsbrüder sind und verlangen Informationen über die Identität ihrer Eltern. Manche wollen es aus Neugier wissen, andere, weil sie sich vergewissern wollen, ob sie an Erbkrankheiten leiden können und wieder andere, weil sie Angst haben, sich versehentlich in einen Halbbruder zu verlieben. Bisher genoss das Recht des Spenders auf Anonymität oberste Priorität,