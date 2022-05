Un nuevo comienzo - Una familia ucraniana en Berlín

Anna aún va a la escuela, Sascha trabajaba en un centro de llamadas. Provienen de Chernígov, en la frontera con Bielorrusia, ciudad que fue bombardeada desde el primer día. Ahora viven en Alemania en casa de una familia berlinesa. Pero los retos están hasta en el día a día: la escuela, el idioma y el trabajo. Le hemos acompañado durante sus primeros días.

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5