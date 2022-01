Un muerto, además del agresor, en un tiroteo en clínica universitaria de Heidelberg

Una persona murió en un hospital a causa de las heridas recibidas en un ataque suicida en el campus de Heidelberg (suroeste de Alemania), informó la policía. El tiroteo tuvo lugar en un auditorio clínico de la universidad de esa ciudad. La Policía informa que el atacante actuó en solitario con un arma larga, disparando a los presentes e hiriendo a varias personas, y luego se suicidó, según información de la cadena alemana ARD.

La agencia DPA indica que hubo cuatro heridos por el ataque, y que el perpetrador habría tenido varias armas en su poder. De momento, no se ha facilitado oficialmente ninguna información sobre el agresor. De acuerdo con el periódico alemán Bild, que cita fuentes policiales, el autor del ataque habría sido un estudiante, y no se parte de que hubiera tenido motivos religiosos o políticos, aunque este último dato no ha sido confirmado aún.

En este momento el peligro ha pasado, y se está tratando de ayudar a los heridos, pero el lugar está acordonado y hay allí fuerte presencial policial.

El ataque se desarrolló en Neuenheimer Feld, donde se encuentran principalmente las facultades de Ciencias Naturales y partes del Hospital Universitario de la Universidad de Heidelberg, y la zona fue acordonada ampliamente. La Policía todavía está en el lugar con fuerzas especiales y continúa su búsqueda y revisión del terreno, aunque no cree "que haya otros perpetradores".

CP/LGC (efe, afp, dpa)

Última actualización con la muerte de uno de los heridos.