Un músico comenzó a "ver" notas por una rara afección tras sufrir un accidente

Un horrible accidente acabó desatando la creatividad de un profesor de música y compositor.Tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por un accidente de moto, el hombre de 66 años desarrolló sinestesia, una rara afección neurológica que produce una "mezcla" de los sentidos. Personas con sinestesia pueden ver colores determinados cuando escuchan un sonido, por ejemplo. Para el músico, esto significo comenzar a "ver" música y desarrollar una creatividad extraordinaria durante unos cuatro meses, según un nuevo informe sobre el caso publicado en la revista Neurocase.

Cuando escuchaba música, el hombre veía las notas musicales en su mente como si estuvieran escritas en una partitura, algo que nunca antes había experimentado. También aprendió a nombrar los acordes de una canción con sólo escucharla. Su nueva creatividad le llevó a trabajar obsesivamente y a componer incluso por las noches.

Pero el accidente no solo tuvo efectos positivos. El hematoma subdural que sufrió, provocado por una hemorragia en la superficie del cerebro, le causó problemas cognitivos, sobre todo de memoria. A medida que avanzaba la recuperación del motorista aficionado, también fueron desapareciendo los síntomas, tanto de la sinestesia, como sus afecciones cognitivas.

Caso extremadamente raro

Aunque ya se conocían casos de personas que desarrollaban sinestesia tras una lesión cerebral, este es el primer caso en el que un paciente desarrolló dos tipos de sinestesia a la vez, lo que podría indicar que en ambas afecciones están implicadas vías neurológicas similares, según el informe. Los autores señalaron que sólo conocían otro caso de sinestesia y aumento de la creatividad simultáneos tras una lesión cerebral, en el que una mujer se sintió obligada a pintar tras sufrir un ictus y experimentó cambios en su dolor neuropático (dolor derivado de nervios dañados) en función de los colores que utilizaba, escribieron los autores del informe.

Aun así, los autores advirtieron que no saben con certeza si la lesión cerebral del hombre causó directamente su sinestesia y el aumento de la creatividad y que, si lo hizo, este resultado es probablemente muy raro. Las causas neuronales de la creatividad y la sinestesia no se conocen del todo, pero ambas pueden implicar conexiones novedosas en el cerebro, según el nuevo informe. Una hipótesis es que la lesión haya provocado una desinhibición cognitiva, impidiendo el funcionamiento de los "filtros" cognitivos que normalmente impedirían que un estímulo -un sonido- desencadenara una sensación no relacionada.

Sinestesia: un fenómeno más común de lo que se piensa

Nuevas investigaciones proponen que la sinestesia es mucho más común de lo que se pensaba y que incluso es posible que el fenómeno ocurra en una de cada 100 personas. Una de las causas es que los sinestéticos no suelen reconocer que la mayoría de la gente no tiene esa capacidad. El tipo de sinestesia más frecuente sería aquel en el que las personas ven colores cuando oyen o leen letras y números, con una prevalencia de hasta el 1% de las personas.

Los científicos han clasificado hasta el momento más de 80 modalidades de sinestesia. Las más frecuentes son:

- Sinestesia sonido-color: percibir un color al escuchar un sonido.

- Secuencias espaciales: percibir los meses ordenados de una manera específica

- Sinestesia grafema-color: asociar un color específico a las letras y a los números

Editado por Isabella Escobedo