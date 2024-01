Un joven fotógrafo argentino por la ruta de Darwin

Charles Darwin tenía sólo 22 años cuando, en 1831, inició un viaje que marcaría su vida y la forma de entender la naturaleza. El proyecto Darwin200 busca recrear su travesía. La centenaria goleta neerlandesa Oosterschelde zarpó en agosto pasado desde Plymouth, Inglaterra, y recorrerá en dos años 40.000 millas náuticas.

La iniciativa reúne a 200 jóvenes líderes ambientales y activistas por la naturaleza -los llamados líderes Darwin- que se capacitan a través de actividades, investigaciones e intercambio, a bordo y en escalas en 32 puertos alrededor del mundo.

En palabras del biólogo y documentalista Stewart McPherson, fundador y director del proyecto, el objetivo es "crear una experiencia igual de transformadora para el público y 200 de los jóvenes ecologistas más brillantes del mundo, que tienen el potencial de ser los líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y de la conservación del mañana, y los catalizadores para cambiar el futuro del planeta para mejor”.

Tras recorrer la costa atlántica de Sudamérica, las Islas Malvinas, y navegar por el Estrecho de Magallanes, la embarcación se encuentra actualmente en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. En ella viaja el fotógrafo argentino Nicolás Marín, de 24 años.

"Estamos siguiendo la ruta del explorador Charles Darwin y, de la misma manera, navegando en un velero. Para mí este es el proyecto de conservación más grande del mundo actual, por la creación de líderes”, dice a DW, al teléfono desde el barco.

A través de su cámara, Nicolás Marín documenta las bellezas naturales para que más personas las conozcan y aprendan a amarlas. Imagen: Nicolás Marín

Ver para cuidar

"Mi misión es llevar la naturaleza a la mayor cantidad de ojos posibles para poder conectarla con ellos. Y a partir de la conexión, poder cuidarla y que la empecemos a amar”, comenta Marín. Su carrera en la fotografía de naturaleza ha sido meteórica. Comenzó a los 18 años, tras dejar el tenis profesional, y, cámara en mano, ha llegado hasta Galápagos, Aruba y el Polo Norte, entre otros destinos.

Se ha especializado como fotógrafo submarino, trabajado para National Geographic, en programas de la ONU, y fue uno de los ganadores de la Mejor Fotografía de la Naturaleza 2023, que entrega Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM). "Lo que más me gusta de mi trabajo es poder compartirlo con más gente, especialmente llegar a los niños, por el rol que van a tener en los próximos años en la conservación del planeta”, señala.

200 jóvenes líderes siguen la ruta que inició el naturalista inglés Charles Darwin hace casi dos siglos. A bordo del velero Oosterschelde y en sus escalas en 32 puertos, el proyecto Darwin200 busca capacitarlos a través de actividades, investigaciones e intercambio. Imagen: Darwin200

Un tema clave, casi dos siglos después del viaje de Darwin a bordo del HMS Beagle, es el estado de conservación de las especies y las amenazas para el medio ambiente. "Además de la belleza natural, siempre documento la otra cara, los desastres ambientales debido a la acción humana”, indica Marín.

Al respecto, alerta sobre una amenaza creciente: "Estamos combatiendo un enemigo casi invisible. Antes veíamos plásticos y bolsas, que siguen siendo un gran problema, y hoy hablamos de microplásticos, de menos de seis milímetros, que empezaron a entrar en la cadena alimenticia de los animales. Estudios dicen que ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Es alarmante”.

Esperanza en los jóvenes

En su paso por las Malvinas y los mares australes, Nicolás Marín está registrando la biodiversidad de una de las zonas más prístinas del planeta. "No es solo una fotografía linda. En mi carrera y mi trabajo hay una misión, no solo como fotógrafo, sino también como activista”, reconoce.

Los jóvenes participantes se embarcan por un período, realizan actividades en las escalas y van rotando con otros seleccionados. Muchos de ellos tienen historias previas de trabajo por el medio ambiente, ayudando a reforestar, crear reservas naturales, rehabilitar ecosistemas y promover iniciativas de conservación.

En los mares australes y las islas Malvinas, los navegantes se toparon con numerosas colonias de pingüinos. Imagen: Nicolás Marín

En Punta Arenas, el noveno puerto que visita la expedición, hay además líderes de Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. Junto con investigadores locales están abordando temas como los bosques de algas, el impacto de las especies invasoras, las áreas de alimentación de ballenas y delfines en el Estrecho de Magallanes, la protección de pueblos originarios de la zona y la conservación del huemul, un ciervo nativo amenazado.

Por razones logísticas, la ruta tiene una pequeña diferencia con la original de Darwin, pero considera todos los puertos en que él desembarcó. Tras avanzar por el Océano Pacífico hacia el norte, por la costa chilena, la misión científica continuará hacia Perú y las islas Galápagos.

Quienes quieran unirse a la aventura, que finaliza en Inglaterra en julio de 2025, pueden ingresar a la plataforma para estudiantes y público general, que todas las semanas tiene emisiones en vivo de experimentos interactivos, proyectos de investigación, conferencias y sesiones de preguntas y respuestas.

(cp)