Un hogar para los que olvidan

La demencia es una enfermedad que no sólo atormenta a los afectados. A menudo, los enfermos perciben su entorno de forma diferente y ponen en peligro las relaciones sus los propios familiares. En Alemania, 1,8 millones de personas padecen demencia.

Imagen: ZDF

Se calcula que en 2050 habrá más de 2,8 millones de afectados. Ofrecer una asistencia adecuada y, sobre todo, humana es algo que urge cada vez más. La mayoría de los enfermos de demencia se alojan en residencias. Sin embargo, éste no suele ser el mejor concepto de asistencia, por no hablar de las consecuencias de la escasez de personal cualificado de enfermería. Lo que se necesita son lugares donde los pacientes puedan sentirse seguras y protegidas.

Imagen: ZDF

El reportaje acompaña a personas muy cercanas al tema de la demencia, como Julia Bernsee, a cuya madre le diagnosticaron la enfermedad en 2019. Al principio, Julia cuidó de su madre en la casa de ésta, después en su propio domicilio. Más tarde la mujer fue ingresada en una residencia, primero por un corto espacio de tiempo y después para una larga estancia.

Imagen: ZDF

Su hija se desesperaba cada vez más ante la realidad de las residencias de ancianos. Y es que los pacientes con demencia suelen estar sedados con medicación. Pero entonces Julia encontró un nuevo centro.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 14.12.2024 – 00:30 UTC

SÁ 14.12.2024 – 21:30 UTC

DO 15.12.2024 – 12:30 UTC

DO 15.12.2024 – 19:03 UTC

DO 15.12.2024 – 22:30 UTC

LU 16.12.2024 – 09:03 UTC

LU 16.12.2024 – 15:30 UTC

MA 17.12.2024 – 11:03 UTC

MI 18.12.2024 – 09:30 UTC

JU 19.12.2024 – 08:03 UTC

VI 20.12.2024 – 04:00 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6