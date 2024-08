El cannabis, ¿una vía factible para abandonar los opiáceos?

¿Cómo reducir o incluso dejar de consumir opiáceos? Según una investigación de la Universidad del Sur de California (USC), el cannabis podría contribuir a dar este paso.

"Las tasas de mortalidad por sobredosis de opiáceos han aumentado drásticamente en la última década debido en gran parte al fentanilo en el suministro de drogas ilícitas en Estados Unidos", dice el estudio de la USC publicado en la Revista sobre Informes de Drogodependencia y Alcoholismo (Drug and Alcohol Dependence Reports).

En este sentido, los investigadores abogan porque este estudio pueda abrir una ventana hacia las personas con menos recursos y posibilidades de acceder a medicamentos para tratar sus adicciones.

Un estudio cualitativo único

En particular, el estudio es único porque utiliza datos cualitativos y se centra en la experiencia vivida por los consumidores de drogas inyectables, en concreto, "de 30 personas que consumían opiáceos y cannabis y se inyectaban drogas", dice Sid Ganesh, estudiante de doctorado de la facultad de Medicina de la USC y autor principal del estudio, en declaraciones recogidas por The Guardian.

La mayoría de estos participantes son usuarios frecuentes de una clínica de metadona y de un centro de intercambio de jeringuillas de Los Ángeles y describieron que el cannabis era "una herramienta útil para ayudarles a controlar su consumo de opiáceos, en parte porque en los últimos años se ha vuelto mucho más fácil acceder a él."

Según Ganesh, la investigación cualitativa permite saber qué es lo que realmente funciona para las poblaciones estudiadas, especialmente si se trata de segmentos de población vulnerables El 57% de los participantes en su estudio carecían de vivienda o tenían una vivienda inestable, y el 70% ganaba menos de 2.100 dólares al mes.

"Hay que entender lo que pasa en la vida de la gente", sostiene Ganesh.

El estudio de la USC se suma a otros ya desarrollados, como el que publicó en 2019 el American Journal of Psychiatry de parte de la Escuela de Medicina Icahn en el que destacan el "potencial del cannabidiol (CBD) cómo opción de tratamiento para el abuso de opioides, como la heroína", reduciendo "el deseo y la ansiedad producidos durante la absinencia o consumo frecuente"

El estudio revela que el cannabis como sustancia podría ayudar a los participantes a enfrentarse a las etapas más complicadas en el proceso de abandonar o reducir el consumo de opiáceos. Imagen: Alexander Farnsworth/picture alliance

"Fumar hierba te hace superar el bache"

El estudio publicado por la USC revela que el cannabis como sustancia podría ayudar a los participantes a enfrentarse a las etapas más complicadas en el proceso de abandonar o reducir el consumo de opiáceos, como los síntomas de abstinencia, así como los antojos y la ansiedad.

"Cuando fumas hierba, te ayuda a superar el bache y las ganas de colocarte por primera vez", dijo uno de los participantes. "Eso es lo especial de la hierba".

Otros investigadores, como Ryan Marino, de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, que también ha desarrollado pruebas por su cuenta, sostiene que todavía no existen datos que sugieran que el cannabis pueda ayudar a la mayoría de las personas que sufren trastornos por consumo de opiáceos. Sin embargo, "si ayuda a una persona a no consumir o a no sufrir una sobredosis, eso vale más que cualquier cantidad de pruebas", dice, en declaraciones recogidas por el medio británico The Guardian.

Según Ganesh, de la USC, no se trata de recurrir al cannabis, sino de mejorar el acceso a herramientas y tratamientos para aquellas personas que sufren el consumo de opiáceos; y sí, una de estas podría ser el cannabis.

Los últimos datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estadounidense (NIH, por sus siglas en inglés), revelan que solo 1 de cada 5 adultos con trastorno por consumo de opioides recibió medicamentos para tratarlo en los Estados Unidos en 2021. Este mismo organismo estima que ese año, unos 2,5 millones de personas mayores de 18 años en EE. UU. habían padecido un trastorno por consumo de opioides durante el año anterior.

Andrea Ariet con información de ScienceDirect, The Guardian y American Journal of Psychiatry.