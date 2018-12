Un estadounidense atraviesa por primera vez la Antártida a pie

Un aventurero estadounidense se ha convertido en la primera persona en completar un viaje en solitario a través de la Antártida sin asistencia de ningún tipo. El viaje de Colin O'Brady, de 33 años, fue rastreado por GPS y las actualizaciones en vivo del viaje se proporcionaron diariamente en su sitio web colinobrady.com. En 2008 sufrió tales quemaduras en las piernas tras un accidente en Tailandia que los médicos pronosticaron que no volvería a caminar con normalidad. Después de eso, empezó a correr triatlones, dejó su trabajo en las finanzas y se aficionó al deporte extremo.

O'Brady y el capitán del ejército inglés Louis Rudd, de 49 años, partieron individualmente el 3 de noviembre desde Union Glacier en un intento por ser los primeros cruzar en solitario y sin ayuda la Antártida. Ambos se pusieron en marcha con esquíes arrastrando sus víveres en unos trineos, llamados pulks, que pesan casi 180 kg. O'Brady llegó al Polo Sur el 12 de diciembre, el día 40 de su viaje, y al punto final en la plataforma de hielo de Ross en el Océano Pacífico el miércoles (26.12.2018) después de cubrir un total de 921 millas (1.482 kilómetros). Rudd le sigue de cerca a uno o dos días de travesía de distancia.

O'Brady cubrió las últimas 77.5 millas (asi 125 km) en 32 horas después de decidir durante el desayuno hacer un último empujón final. "Cuando estaba hirviendo agua para mi avena de la mañana, me surgió una pregunta que parecía imposible", escribió O'Brady en Instagram. "Me pregunto, ¿sería posible hacer un empujón continuo y en línea recta hasta el final?". "Cuando me estaba atando las botas, el plan imposible se había convertido en un objetivo solidificado", dijo. "Voy a seguir adelante e intentaré terminar las 80 millas hasta el final de una sola vez".

El New York Times describió el esfuerzo de O'Brady como una de las "hazañas más notables de la historia polar", a la altura de la "Carrera al Polo Sur" de 1911 entre el noruego Roald Amundsen y el inglés Robert Falcon Scott. En 2016, un oficial del ejército inglés, el teniente coronel Henry Worsley, murió mientras intentaba completar un cruce solitario sin ayuda de la Antártida. En 1996-97, un explorador polar noruego, Borge Ousland, realizó el primer cruce en solitario de la Antártida, pero fue ayudado por el viento por cometas en su viaje.

lgc (afp/nyt/clarín)

