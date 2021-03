Un enorme carguero bloquea el Canal de Suez

En estos momentos no hay manera de pasar por el Canal de Suez. Cerca de la entrada sur encalló el martes (23.03.2021) por la noche un enorme barco carguero. Así, el MV Ever Given ha bloqueado por ahora el tránsito por esta vía fluvial artificial que une el Mediterráneo con el mar Rojo.

Desde 2015, el Canal de Suez dispone de un segundo carril para que los barcos que vengan en dirección contraria puedan sortearse mutuamente. Pero empieza un poco más al norte. El barco accidentado es uno de los más largos del mundo y mide el doble que la anchura del canal en este punto. Por eso el canal ha quedado bloqueado.

Imagen de satélite del atasco en el Canal de Suez

En consecuencia, alrededor de 15 barcos se han quedado atascados en el Canal de Suez, por el que atraviesan en promedio unas 50 embarcaciones al día. Esta ruta comercial entre Europa y Asia es una de las más importantes del mundo.

Ahora se está intentando, mediante remolques y excavadoras, devolver al enorme barco a su trayecto. Según fuentes de las autoridades egipcias, la operación podría durar hasta dos días. Pero tomar otra ruta no les sale rentable a muchos. Llegar desde el Golfo Pérsico hasta Europa dando la vuelta al continente africano puede suponer dos semanas más de trayecto que a través del Canal de Suez. Desde Asia es una semana más de trayecto: la conexión entre Singapur y Róterdam es un 30% más corta gracias al Canal.

Lo que no está claro aún es cómo ha ocurrido el infortunio. Se cree que el origen podría estar en un apagón eléctrico a bordo. No obstante, la empresa que administra el barco, BSM, ha desmentido estas informaciones a la agencia de noticias AP.

La compañía naviera taiwanesa Evergreen Marne, a la que pertenece el barco Ever Given, ha explicado que la nave habría sido desviada de su curso por fuertes vientos. Esta misma versión la dio un funcionario egipcio anónimo a la agencia AP. El portal de internet timeanddate.com recoge que la fuerza del viento el martes era de 40 kilómetros por hora.

No está claro cuáles son las causas del suceso

El Ever Given navega con la bandera de Panamá y es uno de los cargueros más grandes del mundo: tiene 400 metros de largo y 59 de ancho. Así, en su superficie cabrían tres campos de fútbol y puede cargar más de 20.000 contenedores. Diez días antes del accidente, el Ever Given salió del puerto de Tanjung Pelepas, en Malasia, en dirección a Róterdam, en Países Bajos. Tenía previsto llegar allí el 1 de abril. Una fecha que sin duda tendrá que retrasarse.

(eal /ers)