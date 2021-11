Un bebé perezoso sorprende a los cuidadores del zoo de Londres con su rápido nacimiento

Terry, el diminuto perezoso de dos dedos (Choloepus) que lleva el nombre de un antiguo cuidador del zoológico de Londres, nació el domingo 24 de octubre. Por el momento se desconoce su sexo. El bebé perezoso ha sorprendido a los cuidadores con su rápido nacimiento.

Los cuidadores sabían que Marilyn iba a dar a luz cualquier día, pero creían que estaba cómodamente escondida en su guarida. Así que siguieron preparando el desayuno para otros animales.

Solo cuando regresaron, menos de una hora después de haberla comprobado, descubrieron que se había puesto de parto y había dado a luz a una velocidad inusualmente rápida para la famosa especie de movimientos lentos, según el Evening Standard.

El zoo ha hecho públicas unas imágenes de la cría de perezoso de dos dedos aferrada a su madre en la sección Rainforest Life del zoo.

Terry con su madre.

"La vimos a primera hora y no había ningún bebé, ni ningún signo de que estuviera de parto. Menos de una hora después, vi algo que parecía un pequeño brazo metido en la barriga de Marilyn; llamé al resto del equipo para confirmar que mis ojos no me estaban engañando, y llegaron justo a tiempo para ver cómo se daba la vuelta en el árbol y nos ofrecía una vista perfecta de su saludable recién nacido", dijo el cuidador del zoo de Londres, Marcel McKinley.

El bebé, de dos semanas, se encuentra "muy bien", mientras los cuidadores esperan que se confirme su sexo mediante un análisis de ADN.

La última vez que Marilyn dio a luz fue en 2012, después de aparearse con el macho Leander, que llegó de Alemania ese mismo año para emparejarse con ella, según Daily Mail.

Editado por Felipe Espinosa Wang.