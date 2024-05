Un Bayern Múnich tan vacío de éxitos

La sequía de títulos no castigaba al Bayern de Múnich con tanta fuerza desde hace más de una década. La salida de Thomas Tuchel es eminente, pero también hay piezas a rescatar en el excampeón alemán.

A veces no queda otra que bajar la cabeza y mostrar algo de humildad, una palabra que en el Bayern Múnich retumba como no lo hacía desde el 2012. Ese año, el equipo reinante de la Bundesliga se fue con las mismas manos vacías: no ganó la liga, ni la Champions League, tampoco la Copa Alemana. Si acaso, al Bayern del saliente Thomas Tuchel le queda debatirse por el segundo puesto del campeonato local ante el Hoffenheim en la última fecha de esta temporada 2023/2024.

Entre la desgracia que este múltiple descalabro supone, también hay algunos puntos a rescatar de cara al siguiente capítulo. De igual forma aparecen objetivos en el horizonte de este aletargado equipo de élite.

Thomas Tuchel no será más director técnico del Bayern de Múnich. Imagen: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Del "sextete” al "nadaplete”

El hito del sextete conseguido por Hansi Flick en la temporada 2019/2020 fue el punto más alto del Bayern Múnich en los últimos años. La histórica gesta dejaba a los muniqueses en todo lo alto del fútbol mundial (Bundesliga, Copa Alemana, Champions League, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes). El logro sin precedentes motivó la llegada de Flick al banquillo de la selección alemana, mientras que Julian Nagelsmann, hoy timonel de la "Mannschaft”, cubría el puesto en Múnich.

Entre alegatos que clamaban problemas de vestidor, un dominio poco avasallador en la Bundesliga, y los tambaleos en Champions, Julian hizo las maletas en marzo de 2023 ante la poca paciencia del entonces director Oliver Kahn, quien al poco tiempo también se iría de la institución luego del arrebato de colocar a Thomas Tuchel al frente del equipo.

Julian Nagelsmann. Imagen: John Macdougall/AFP/Getty Images

Pero en el capítulo de las vueltas que da la vida, hoy Nagelsmann jugará la Eurocopa 2024 de Alemania poco después de renovar contrato como entrenador del equipo nacional teutón y habiendo desdeñado a su exequipo. Tuchel, por su parte, también se bajó del barco definitivamente ante la remota posibilidad de quedarse debido a las pocas opciones claras de su reemplazo; incluso cuando su salida ya había sido anunciada hace meses.

Si bien Tuchel logró arrebatarle el título de campeón al Borussia Dortmund la temporada pasada para alargar a 11 los años de reinado muniqués de manera consecutiva, el campeonato que termina fue incómodo de principio a fin. La temprana eliminación en Copa Alemana y la cantidad de lesiones en el plantel bávaro mermaron las fuerzas del otrora monarca.

Durante su temporada completa al frente de Bayern, Tuchel no encontró la forma de imponer condiciones. De los duelos más apremiantes contra Leverkusen, Stuttgart, Leipzig y Dortmund, el elenco bávaro solo logró tres victorias, algo que finalmente remata en un año sin títulos, como ocurrió por última vez en 2012.

Bien dicen, no obstante, que tocar fondo sirve para impulsarse de nueva cuenta hacia la superficie. Por ello cabe darle lugar a la novedad.

Juventud y futuro

Llegó, hizo 36 goles a falta de una última jornada, y no cosechó un solo título con su nuevo equipo. Harry Kane le plantó cara a la Bundesliga habiendo demostrado su percha goleadora, de tal forma que Max Eberl, el director deportivo del club, puede estar seguro de que el nuevo entrenador contará con un delantero letal en su equipo. Lo de Kane es rescatable le pese a quien le pese, incluso sin un equipo en su mejor funcionamiento.

El croata Lovro Zvonarek hizo su primer gol en Bundesliga contra el Wolfsburgo en la jornada 33 de Bundesliga. Imagen: Tom Weller/AP/picture alliance

Al margen, hay jugadores jóvenes de notable calidad. En el partido contra el Wolfsburgo de la semana pasada, Tuchel mandó de inicio a la cancha a juveniles promesa: los extremos Byran Zaragoza (22) y Lovro Zvonarek (19), quien se estrenó con su primer gol en Bundesliga, y el volante Alexandar Pavlovic (20), este último ya con minutos en Champions League e integrante de la plantilla definitiva de Nagelsmann que jugará la Eurocopa este verano.

El objetivo parece claro: rearmarse y jugar la final de Champions en 2025, la cual volverá a disputarse en el Allianz Arena de Múnich. ¿Veremos al Bayern de regreso para dicho compromiso?

(aa)