Un búho se escapa del zoo y se convierte en una celebridad en Nueva York

Un búho que se escapó del zoológico de Central Park después de que alguien dañara su jaula se ha convertido en la última celebridad aviar de Nueva York, atrayendo a los curiosos cuando observa el parque desde uno u otro árbol alto, pero avivando los temores de que no pueda cazar y se muera de hambre.

El búho, un búho real euroasiático llamado Flaco, se escapó el 2 de febrero, según informó al día siguiente Max Pulsinelli, portavoz del zoo, en un comunicado de prensa.

"La instalación había sido objeto de actos vandálicos y la malla de acero inoxidable había sido cortada", explicó Pulsinelli. "Tras la notificación, se movilizó un equipo para buscar al ave".

Flaco voló desde el zoo hasta el cercano centro comercial de la Quinta Avenida, donde los agentes de policía intentaron atraparlo y no lo consiguieron.

Volvió a Central Park a la mañana siguiente y desde entonces se le ha visto en varios lugares de la sección sureste del parque. Flaco ha pasado parte de su tiempo en los terrenos del zoo del que huyó, pero no ha vuelto al cautiverio por sus propios medios.

Los responsables del zoo dijeron la semana pasada que estaban intentando recapturar a Flaco, pero desde entonces no han emitido ninguna actualización sobre sus esfuerzos.

Temor de que muera de hambre

Inicialmente, reportes aseguraban que nadie ha visto comer a Flaco durante sus primeros seis días de fuga. Sin embargo, según The New York Times, días después observaron que Flaco había escupido una bolita de materia animal –pelo y huesos de rata– en Central Park.

El miércoles, desde un roble del parque Hallett Nature Sanctuary, Flaco dominaba la vista de los patinadores sobre hielo de Wollman Rink. Una pequeña multitud observaba desde una respetuosa distancia.

Una multitud se reúne para contemplar un búho real euroasiático llamado Flaco en Central Park, Nueva York, el lunes 6 de febrero de 2023.

"Solo quiero observar cómo está", dijo Gig Palileo, trabajadora sanitaria jubilada, mientras examinaba al búho a través del objetivo de su cámara. "Soy enfermera, así que siempre estoy como diciendo: '¿Sigue alerta?'".

Palileo dijo que le entristecía "que alguien hubiera dejado marchar a este tipo sin pensar siquiera en las consecuencias. ... Probablemente no sabe cazar".

"Podrá aprender a cazar"

Kenny Cwiok, funcionario de prisiones jubilado del sistema penitenciario estatal, se mostró más optimista sobre la supervivencia del búho en libertad. "Creo que puede sobrevivir", dijo Kwiok. "Si aprendió a volar, supongo que podrá aprender a cazar".

Kwiok calificó a Flaco de "celebridad", como el pato mandarín de plumaje brillante que deslumbró a los visitantes del parque hace unos años. "Era una estrella", dice Kwiok. "Era el Brad Pitt de Central Park".

El búho real euroasiático es una de las especies de búhos más grandes, con una envergadura de hasta de 2 metros, según la Wildlife Conservation Society. Tiene grandes garras y un característico penacho en las orejas.

Al igual que el pato mandarín, el búho real euroasiático no es originario de Norteamérica, pero las especies de búhos autóctonas, como el búho cornudo y el búho chico, frecuentan Central Park, donde se alimentan de ratas, ratones y pájaros pequeños.

Dustin Partridge, director de conservación y ciencia de NYC Audubon, dijo que espera que la difícil situación de Flaco sirva para concienciar sobre los primos salvajes del ave fugitiva. "Hay muchos búhos en la ciudad", afirma Partridge. "Si nunca has visto un búho, son criaturas majestuosas".

FEW (AP, The New York Times)