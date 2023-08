Un alcalde de cuatro patas

Imagen: DW

Otros temas en Euromaxx:

Una gira por los palacios de Berlín

Berlín no sólo tiene clubes nocturnos, sino también multitud de palacios donde vivió la nobleza prusiana. Acompañamos a Hannah Hummel por las residencias palaciegas de la capital alemana.

Imagen: DW

Vivir como un local: un día en Reikiavik

La naturaleza de Islandia es mundialmente famosa, pero ¿qué saben de los islandeses? El reportero de Euromaxx Brant Dennis pasó un día en Reikiavik como un lugareño más, toda una aventura.

Imagen: DW

Cómo cocinar los auténticos espaguetis a la carbonara

A primera vista, parece bastante sencillo, pero la receta tiene algunas trampas. Viajamos a Roma donde un chef nos enseña a preparar los auténticos espaguetis a la carbonara.

Imagen: DW

Cocinar en miniatura

Una pareja de Estambul se ha propuesto dar a conocer el arte culinario de su país. Juntos cocinan platos turcos, pero con una particularidad: lo hacen en un formato diminuto pero enormemente delicioso.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 11.08.2023 – 23:30 UTC

SÁ 12.08.2023 – 01:30 UTC

SÁ 12.08.2023 – 06:03 UTC

SÁ 12.08.2023 – 11:30 UTC

SÁ 12.08.2023 – 14:30 UTC

SÁ 12.08.2023 – 20:30 UTC

DO 13.08.2023 – 03:30 UTC

DO 13.08.2023 – 08:30 UTC

DO 13.08.2023 – 16:30 UTC

LU 14.08.2023 - 07:30 UTC

LU 14.08.2023 – 12:03 UTC

MA 15.08.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6