Un adolescente que crea su propio Metaverso

Omar Wael es un chico egipcio de 13 años, muy habilidoso con la tecnología, que quiere crear su propio metaverso. Para ello no solo ha diseñado un guante, un chaleco y unas gafas especiales, sino que también está programando el software. "The other World" se llama su proyecto.