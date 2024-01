Umoja - Un pueblo solo para mujeres

Las costumbres de los samburu atentan contra los derechos humanos de las mujeres.

Imagen: SWR

Los hombres no pueden entrar en Umoja. La aldea, situada en el condado de Samburu, es un oasis para las mujeres. Umoja significa "vínculo" en suajili; la mayoría de las 50 mujeres que viven aquí experimentan este sentimiento por primera vez en sus vidas. Fundaron su aldea hartas de los abusos que sufrían por parte de hombres. Huían del matrimonio forzado o de la mutilación genital. Ya no querían aceptar que ser mujer entre los samburu significa no poder elegir. Porque en esta tribu el hombre ejerce la autoridad en la familia. Es el dueño de la tierra, come primero, puede casarse con varias mujeres y maltratarlas si quiere.

Rebecca Lolosoli estaba cansada de todo eso. En 1990, fundó Umoja junto con Jane Leng'ope. Por aquel entonces, ninguna de las dos sabía si sobrevivirían solas. Hoy, el pueblo es una cooperativa.

Imagen: SWR

El orgullo de las mujeres es la escuela de Umoja, ya que su gran esperanza reside en las próximas generaciones: niños y niñas aprenden aquí sobre sus derechos, sobre el respeto y la solidaridad como valores supremos. Cada año, Umoja también permite que algunas niñas que no viven en la aldea acudan a su escuela. Es un trato: la niña recibe clases y comida gratis; a cambio, el padre se compromete a no casar a su hija demasiado joven ni a mutilarle el clítoris. Ambas prácticas están oficialmente prohibidas en Kenia, pero siguen siendo habituales entre los samburu. Samella, de seis años, podría conseguir una plaza en la escuela. Pero, ¿aceptará su padre estas condiciones?

