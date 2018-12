Ultimátum de Washington para Rusia

"Podemos esconder la cabeza bajo la tierra o, en aras de la razón, reaccionar ante el flagrante incumplimiento del tratado INF por parte de Rusia", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una reunión con sus colegas de la OTAN en Bruselas, fijando a los rusos un plazo de 60 días. Ha dejado la impresión de que no podía esperar a que Washington rompiera el tratado y se enfrente al presidente ruso, Vladimir Putin. Se considera un éxito diplomático de la canciller alemana Angela Merkel que, en los entretiempos de la cumbre del G20, haya podido convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que al menos cumpla este último plazo.

Rusia incumple el tratado

En esta reunión, por primera vez la OTAN declaró por unanimidad que Rusia ha estado violando durante años las reglas del tratado de desarme INF contra misiles nucleares de medio alcance. El nuevo sistema ruso de misiles 9M729 viola claramente las normas del acuerdo. Durante más de cinco años, el Gobierno ruso ha sido advertido en repetidas ocasiones y este se ha limitado a negarlo.

"Primero los rusos dijeron que no hubo violación del tratado, luego cambiaron la historia y ahora admiten que los misiles existen", dice Pompeo. Pero Moscú afirma que no violaron el tratado. "No tiene sentido que Estados Unidos se quede en un acuerdo que no se respeta".

Reunión de la OTAN en Bruselas.

Además, hay otros países, como China e Irán, que no son parte del tratado, y todos los intentos de ampliar el círculo de firmantes han fracasado. "No apoyamos los tratados que socavan nuestra seguridad", añadió el secretario de Estado estadounidense. De este modo, deja claro que el gobierno de Trump considera actualmente el tratado INF como un obstáculo para sus propios proyectos de armamento, en lugar de ser útil para limitar una carrera de armas nucleares. ¿Ve Pompeo alguna posibilidad de que Rusia pueda ceder ante el ultimátum que ha fijado? "Saludaríamos un cambio de opinión", explicó Pompeo tajante.

Si no hay cambios, entonces, después de la expiración del ultimátum llegará la declaración unilateral de Estados Unidos de abandonar el tratado. Así, a partir de febrero del próximo año comenzará un período de prórroga de seis meses acordado por el tratado. Durante este tiempo, Moscú aún podría regresar al acuerdo. Por lo tanto, la finalización real del tratado tendría lugar a finales de julio de 2019.

La OTAN y Pompeo están de acuerdo en este punto: Rusia ha estado violando el tratado de desarme durante años. Pero el ultimátum y el tono áspero provienen de los socios contractuales estadounidenses. En un discurso pronunciado este martes en Bruselas ante el German Marshal Fund, Pompeo ya había dejado claro lo que piensa de las instituciones internacionales que no funcionan en la línea de Estados Unidos: nada -la OMC, el FMI y la Corte Penal Internacional, entre otros, deberían ser analizados.

Preocupación europea

"Las consecuencias afectarán principalmente a Europa", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comentar el inminente final del tratado INF. Como noruego, entiende en particular las necesidades de seguridad de los vecinos de Rusia.

Jens Stoltenberg.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, también está preocupado: "El tratado INF ha sido un pilar clave en el esquema de seguridad europea durante treinta años". Desde ya, Maas considera un éxito limitado el hecho de que el tratado no haya sido rescindido en esta reunión, sino recién en un período de 60 días.

Y sobre todo, el representante alemán subrayó: "No queremos una nueva competencia de armas nucleares en Europa". En cambio, la OTAN debería ocuparse mucho más de los tratados de desarme y control de armas. Hay tantos nuevos progresos, según Maas, que todavía no están cubiertos en absoluto, se debería trabajar en ello. Sin embargo, antes de responder a la pregunta de si Europa podría volver a ser pronto sede de nuevos misiles nucleares si se terminara el acuerdo con Rusia, el ministro trata de esquivar la pregunta. Por ahora, nadie en Berlín quiere imaginarse todavía ese escenario.

¿Todavía ve Maas alguna oportunidad? Será difícil, admite, pero "queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar el tratado de desarme, tendremos muchas conversaciones en un futuro cercano. En primer lugar está la seguridad europea. No será fácil, pero todo está en manos de Rusia, de lo contrario el acuerdo no tiene ningún futuro".

Autorin: Barbara Wesel (CT/RRR)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |