Verificar los resultados electorales en Venzuela es posible

"No es injerencia el defender lo que no puede ser violado, como el derecho del pueblo de Venezuela a manifestarse con su voto y a elegir”, dijo a DW Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral que monitoreó las elecciones regionales de 2021 en el país caribeño.

"Que saque sus narices de Venezuela” y que "respete y haga silencio”, había dicho poco antes el ministro venezolano de Exteriores, en reacción a la demanda del Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea. Josep Borrell pidió una verificación independiente de los registros electorales, debido a que los informes de las misiones internacionales de observación afirman que los comicios del 28 de julio no cumplieron con las normas internacionales de integridad electoral. Tanto la petición de verificación como el llamado de la UE a respetar las manifestaciones han sido calificados de "vergüenza” por parte de Nicolás Maduro.

Observar y acompañar

Cabe recordar que en el informe del Centro Carter, invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a observar los comicios, se exponen serias dudas sobre la integridad electoral de la jornada del 28 de julio. "Con su invitación, el CNE quería escuchar la evaluación de este organismo sobre el acto electoral. Fue el mismo CNE que había invitado a la observación electoral de la UE y que luego la desinvitó”, recuerda Isabel Santos. El que Bruselas levantara solo parcial y temporalmente las sanciones a miembros del gobierno de Nicolás Maduro, desató la ira en Caracas y la UE fue desinvitada.

Tampoco se le permitió la entrada a un grupo de políticos españoles, que habían sido invitados para acompañar la jornada. "No iban en calidad de observadores imparciales; eran invitados de uno de los participantes de los comicios. Eso es normal en una democracia; no obstante fue interpretado como algo inaceptable por las autoridades venezolanas en ejercicio de su soberanía”, subraya Santos, ex eurodiputada por Portugal. A ella misma, Caracas le negó la entrada en 2022, cuando iba a presentar el informe definitivo de los comicios regionales; en su informe preliminar se hablaba de deficiencias estructurales en el proceso.

Verificación de los votos

La verificación de los votos es la condición de la UE para reconocer los resultados del 28 de julio. ¿Es posible esa verificación? "Sí”, responde Santos. "El sistema de votación venezolano es altamente confiable. El elector se identifica, escoge su opción en una pantalla, su voto de imprime y luego se deposita en una urna. Al cierre de la jornada, se imprime un acta con todos los votos. No sería nada difícil cotejar las actas con el recuento de los votos de las urnas”, afirma Santos. Que el CNE no quiera publicar las actas -que sí publicó la oposición- es para la analista electoral un resquebrajamiento en la confianza nacional e internacional.

¿Quién debería verificar los resultados? "Hay multitud de opciones”, responde. "Lo mejor sería negociar una comisión con delegados de todos los actores. Puede ser nacional e internacional, se puede invitar a expertos de varias organizaciones”, añade. "Lo importante es que sea de la confianza de todos y que garantice la paz y la estabilidad de un país que lleva inmerso en una crisis demasiados años”, subraya.

En su opinión, pese al enojo del gobierno de Caracas, la presión de la UE por la verificación de los resultados debe ir acompañada por la de los países vecinos y amigos. También por una negociación de un período de transición con condiciones mínimas para todos. "Es factible hacerlo. Lo que es innegociable es el principio democrático del voto”, concluye Isabel Santos con esperanza, si bien previendo días muy difíciles.

(ers)