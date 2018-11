UE prepara luz verde al acuerdo sobre el "brexit"

Los Veintisiete países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras el "brexit" comenzaron a preparar la decisiva cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno europeos que se celebrará en Bruselas el próximo domingo. En ella, los líderes prevén dar su apoyo al acuerdo preliminar alcanzado entre Londres y Bruselas, si se resuelven las reticencias de países como España.

El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, asegura que los Veintisiete países que permanecerán en la UE apoyan el pacto técnico alcanzado por los negociadores: "Estoy satisfecho de que los ministros hoy apoyaran el paquete general" del acuerdo, declaró durante la rueda de prensa posterior a una reunión de ministros donde se abordó el acuerdo provisional sobre el "brexit" este lunes (19.11.2018).

El político francés dijo que, "de manera global", el texto acordado con Londres y al que ya ha mostrado su apoyo el Gobierno británico es "justo y equilibrado", tiene en cuenta la posición del Reino Unido y "prepara el terreno" para alcanzar posteriormente una "asociación ambiciosa" con ese país.

Sin seguridad de Westminster

No obstante, el texto también necesita el visto bueno de parlamentos como la Eurocámara o el de Westminster, donde la primera ministra británica, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios.

De ahí que el secretario de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, que asistía a otra reunión de titulares de Exteriores, pidiera a los diputados británicos que apoyen a la primera ministra May "al 100 por ciento", de modo que se pueda aprobar el acuerdo en Westminster.

Al parecer, el acuerdo del "brexit" tampoco contaría con el apoyo de una mayoría en la Cámara Baja. Pese a todo, tanto May como la UE rechazan seguir negociando sobre las condiciones de la salida, aun cuando muchas voces en Londres así lo exigen.

En tanto, lo que está en el aire es el futuro de la primera ministra británica May, debido a la oposición entre sus propias filas a su propuesta de acuerdo para el "brexit. En caso de que se reúnan 48 cartas de diputados del Partido Conservador que lo soliciten, May podría ser desafiada por los más duros partidarios del "brexit", liderados por el legislador ultraconservador Jacob Rees-Mogg.

No obstante, según el presidente de uno de los influyentes comités que reúne las cartas, May ganaría muy probablemente la moción y su posición se consolidaría, ya que sólo se puede presentar una vez al año.

Mientras, May intentaba hoy recabar el apoyo del sector industrial de su país promoviendo las nuevas normas de inmigración previstas en el acuerdo con Bruselas. El nuevo sistema se orientará en las capacidades de los solicitantes y no en su origen, señaló May en un discurso ante la Confederación de la Industria Británica (CBI). Los ciudadanos de la UE "no se podrán colocar en la fila por delante de los ingenieros de Sydney o desarrolladores de software de Delhi", dijo May en Londres.

Reticencia española, por Gibraltar

"Creo que el acuerdo de divorcio se cerrará tal como está sobre la mesa", dijo en Bruselas el ministro austriaco para Asuntos Europeos, Gernot Blümel, cuyo país está al frente de la presidencia rotativa del bloque.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sin embargo, pidió tras el encuentro más claridad jurídica en el tema de Gibraltar. No se trata de un veto, dijo Borrell en declaraciones a medios españoles. Este peñón en el sur de la península Ibérica está bajo soberanía británica desde hace 300 años y España lo reclama como suyo.

Reserva francesa, por competencia

La ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, por su parte, aseguró que su país permanecerá "muy vigilante" sobre la implementación del acuerdo de retirada en ámbitos como la competencia leal (en el marco de la unión aduanera con el Reino Unido, acordada como salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda). A Francia, le preocupa, además, el acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas.

Esta semana se negociará la "declaración política" sobre las futuras relaciones entre la UE y Reino Unido. Hasta la fecha sólo hay objetivos con vistas a una amplia cooperación en materia económica y de seguridad. Se redactará como declaración de intenciones, ya que el acuerdo de asociación futura se negociará tras el "brexit".

Plazos

Ambas partes sostienen que el futuro tratado debería estar cerrado antes de que concluya la fase de transición prevista a finales de 2020. Si el tiempo apremia, ese plazo puede se alargado una vez con el consentimiento de las partes, pero no se define por cuánto tiempo. Barnier mencionó una vez que esa prolongación podría ser hasta fin de 2022, pero no lo ha reiterado en público.

rml (efe, dpa)

