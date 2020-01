UE: Perú soluciona su crisis con instrumentos democráticos

"Perú ha logrado encontrar solución a la crisis política y social con instrumentos democráticos y constitucionales”, dijo a DW Leopoldo López Gil, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea.

Apenas presentado el informe (28.01.2020) de la misión que recorrió el país durante cinco semanas, el Servicio Europeo de Acción Exterior avaló los resultados de los comicios legislativos en el país andino y "confía en que el Ejecutivo y el nuevo Congreso van a colaborar en implementar las reformas políticas y judiciales que espera el pueblo peruano”.

Los 130 miembros del Congreso de la República fueron elegidos en unos comicios complejos. El que fuesen por primera vez solo legislativos y no presidenciales formaba parte de la problemática. Que fueran organizados a todo correr después de la disolución del Congreso, en un caldeado clima político atizado por la necesidad de frenar la corrupción, significó un desafío adicional para estos comicios que Perú ha logrado sortear dignamente. En un contexto regional de inestabilidad política, los enviados de la UE ven en esta gestión una señal positiva.

Se puede mejorar

No obstante, hay máculas. A través de requerimientos excesivamente rigurosos se descalificó a candidatos. Si bien se cumplió con la cuota de mujeres que debían estar presentes en las listas, éstas no salieron electas por estar muy abajo en la nómina. Estas son cosas y reformas que el próximo Congreso – si escuchara las recomendaciones de esta misión técnica especializada- tendría que acometer.

En los días previos al domingo electoral peruano, diversos análisis detectaban apatía durante la campaña. ¿Es un 22% de votos nulos –un monto mayor que en comicios anteriores- un signo de hastío? El jefe de la MOE no lo ve así.

Aún no ha sido posible un análisis profundo. No obstante, "muchos de esos votos nulos se produjeron por la complejidad de esta papeleta electoral”, responde el jefe de la MOE. Que el porcentaje de votos blancos – el voto de protesta por excelencia- no llegara ni al 2%, sería, en su opinión, una señal a favor de esta tesis.

La corrupción es el punto

Cabe recordar que una MOE no tiene carácter político, sino técnico. Se trata de analizar la campaña, los medios de la propaganda electoral, el sistema de partidos, la inclusión regional, los debates, la financiación. Y en el informe preliminar –uno definitivo será presentado en unas cuantas semanas- consta que ha llamado la atención que las legislativas peruanas se hayan focalizado en la corrupción.

"Efectivamente, nos llamó la atención que en el desarrollo de la campaña se tratara muy poco los elementos de la economía y de la organización social. Se fueron a la guerra contra la corrupción de una forma contundente. También a algunas reformas electorales como la representación de género”, dijo López Gil. Y, en efecto, el electorado castigó la corrupción.

Un parlamento fragmentado –con mayoría de centro-derecha- ha sido el resultado. El protagonista de la cámara anterior –el fujimorista Fuerza Popular- fue apaleado en las urnas por sus escándalos de corrupción.

¿Un logro?

Cabe recordar que en las recientes elecciones en América Latina, las interrupciones en el conteo de votos han llevado a los más diversos y espinosos escenarios. En el caso del Perú, ¿la tardanza de siete horas en presentar resultados preliminares sería un signo de alarma? "Creo que no”, responde López Gil. "Cualquiera que esté consciente de la geografía humana y física de Perú entenderá que es un gran logro que todo estuviese a punto en un lapso de siete horas”, puntualiza.

La poca difusión del voto electrónico, la celeridad de esta convocatoria y registro electoral, el cambio abrupto en las normas, la descalificación de candidatos, el desarrollo de los debates electorales…. Todos estos son elementos en los que habrá que trabajar. ¿Son motivo para desconfiar de estos resultados? "La organización de estas elecciones demuestra el compromiso de Perú para resolver sus desafíos institucionales y políticos con medios democráticos”, dice el comunicado de la diplomacia europea.

