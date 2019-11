UE-Bolivia: “Lo importante es que haya elecciones”

La crisis de Bolivia encontró eco en una resolución de la Eurocámara. Reunida en plenaria en Estrasburgo, los eurodiputados aprobaron (por 425 votos a favor, 132 en contra y 109 abstenciones) un texto solicitando apoyando el envío de una misión de observación electoral a los próximos comicios.

"Que Áñez haya asumido la presidencia con el objetivo de convocar elecciones y que haya logrado ya un acuerdo en este sentido es una buena noticia con la cual todos estamos muy contentos”, dijo a DW Izaskun Bilbao, vicepresidenta de la delegación para las relaciones con los países de la comunidad andina.

Aunque los diferentes bloques políticos de la Eurocámara tenían versiones muy divergentes del texto a emitir –desde condenar el "golpe militar" que llevó a Evo Morales a exiliarse en México hasta condenar al expresidente por "usurpación de poder"-, lograron ponerse de acuerdo: se alegran de los nuevos comicios nuevos.

"Nuestra resolución se basa en las declaraciones de organismos internacionales y la Alta Representante. Esto ha hecho que convergiéramos en que lo más importante es que ya hay un acuerdo en Bolivia, para seguir avanzando y que haya elecciones”, sigue Bilbao.

Evitando lo escabroso

¿Fue un golpe o no fue un golpe? Esta pregunta es una línea divisoria al interior mismo de los bloques. "La huida del señor Morales ha venido también condicionada claramente por la distorsión ocasionada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, hechos que no deben volver a ocurrir”, decía en el debate Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada, miembro de Eurolat (Asamblea Euro-Latinoamericana). "Evo Morales huyó a México, dejando a su pueblo abandonado: eso ya se llama deserción”, opinó, por el contrario, José Manuel García-Margallo, eurodiputado también miembro de Eurolat y exministro de Exteriores español.

Con respecto a este tema, la mayoría de la Eurocámara emite un llamado. "La resolución advierte que las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no tienen que inmiscuirse en la acción política y, en segundo lugar, que tienen que actuar con proporcionalidad”, sigue Bilbao. Por otro lado, las 32 muertes, los más de 700 heridos y los más de 600 arrestos se encuentran en el pedido de clarificación.

Esta también sería la respuesta a la firma del controvertido decreto de la presidente interina, Jeanine Áñez, que protegería a las fuerzas del orden público de asumir la responsabilidad por empleo desproporcionado de la fuerza. Las controvertidas opiniones de corte racista de la actual mandataria de Bolivia no encuentran cabida en la resolución conjunta. ¿Por qué? "Dejamos claro que Áñez asume la presidencia con el objetivo de convocar unas nuevas elecciones. Queda claro la función de este gobierno”, responde Bilbao.

Para el eurodiputado Ernest Urtasun, miembro de la comisión de Asuntos Exteriores, esto no está tan claro. "La presidencia actual está fuera de la Constitución, no respetó la sucesión que tocaba en el Senado. Es ilegítimo, fruto de la presión del Ejército y esta resolución no lo condena. Por eso y porque la condena a la represión es extremedamente tibia, hemos votado en contra”, dijo a DW Urtasun, eurodiputado del bloque de Los Verdes/ALE.

"Nos preocupa sobremanera detectar un componente de venganza racial en todo lo que está pasando”, agrega subrayando los avances del país andino en cuanto al reconocimiento constitucional de su plurinacionalidad.

¿En esta situación que aporta una resolución tan moderada del Parlamento Europeo? "Bolivia es plural y diversa, los últimos años ha tenido estabilidad, los datos están ahí. Pero estamos viendo en los últimos tiempo en varios países de América Latina cosas que no esperábamos. A nosotros nos toca apoyarlos para conseguir avanzar en la superación de la desigualdad, uno de los retos del continente. A la sociedad boliviana corresponde aprovechar la gran oportunidad de decidir cuál será su futuro en elecciones libres y transparentes y qué gobierno quiere que haga esas políticas”, concluye Bilbao.

