UE boicotea parcialmente la presidencia húngara del Consejo

Por ahora, la Comisión Europea no enviará comisarios sino solo funcionarios a reuniones comunitarias informales. ¿Qué significa este boicot parcial a la Presidencia húngara del Consejo Europeo?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido enviar únicamente a altos funcionarios a las reuniones informales del Consejo Europeo, hasta nuevo aviso. La Comisión Europea sigue así el proceder de algunos Estados miembros. La semana pasada, por ejemplo, Suecia y Lituania anunciaron que restringirían temporalmente las reuniones informales únicamente a los funcionarios.

La decisión de la Comisión se tomó "en vista de los recientes acontecimientos que marcan el inicio de la Presidencia húngara", como anunció un portavoz de Bruselas en X (antiguo Twitter).

La ambigua "misión de paz" de Orbán

Los "recientes acontecimientos” se refieren a los viajes que Viktor Orbán realizó en su autoproclamada "misión de paz". Comenzó con una reunión con el presidente Volodimir Zelenski en Ucrania, el segundo día de la Presidencia húngara del Consejo. Y continuó con un viaje a Moscú, donde Orbán habló con el presidente ruso, Vladimir Putin. Fue recibido en Pekín por el presidente chino, Xi Jinping. En Washington, el actual presidente del Consejo se reunió, entre otros, con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, y con Donald Trump.

Hubo una ambigüedad intencional en torno a los viajes de Orbán. En un post en X desde Kiev, se refirió explícitamente a su asunción de la Presidencia del Consejo, como también lo hizo en una entrevista con el diario de masas alemán Bild tras su visita a Moscú.

Al mismo tiempo, en una conferencia de prensa celebrada en Bruselas, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, aseguró que el primer ministro Orbán no actuaría en nombre de la UE y así lo había dejado claro en varios momentos. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin mencionó explícitamente la presidencia de la UE durante su bienvenida.

"Intermediario honesto" sin mandato

Hungría ocupa la presidencia rotatoria del Consejo Europeo desde el 1 de julio. En esta posición, el país preside las reuniones de los miembros y se espera que logre compromisos en el Consejo. El ministro húngaro para Europa, Boka, siempre había afirmado que su país actuaría como un "intermediario honesto".

En particular, la reunión de Moscú provocó fuertes críticas dentro de la UE y en sus Estados miembros. Orbán viaja "sin mandato" y sin Ucrania no habrá discusión sobre Ucrania, afirmó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, cuando surgieron los primeros rumores sobre el viaje. Países como Alemania y la República Checa también enfatizaron que Orbán no viajaba en nombre de la UE.

El primer ministro húngaro es considerado amigo de Rusia y está bloqueando la ayuda de la UE a la Ucrania atacada. Actualmente, alrededor de 6 mil millones de euros de ayuda militar a Ucrania no pueden liberarse. Por otro lado, debido a las preocupaciones sobre su Estado de derecho, se han congelado alrededor de 19 mil millones de euros para Hungría.

¿Qué significa la decisión?

La Comisión Europea quería hacer "un gesto simbólico que expresa su desaprobación por los viajes no coordinados del primer ministro a terceros países”, explicó un portavoz de la Comisión. La decisión de Von der Leyen afecta, por tanto, a las reuniones informales a nivel ministerial.

Por regla general, los ministros especializados se reúnen para intercambiar ideas, sin votar sobre leyes específicas de la UE. Esto suele ocurrir en el país que ocupa la presidencia. Hungría también ha programado una serie de eventos de este tipo para los próximos seis meses. Por ejemplo, se esperaba que los ministros de Justicia y del Interior visiten Budapest la próxima semana. Los países anfitriones también aprovechan reuniones informales como esta para presentarse a sí mismos y exponer la orientación de su política europea.

Es probable que la situación sea algo diferente con vistas a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para noviembre, así como a una reunión de ministros de Exteriores y de Defensa programada para agosto. El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, subrayó que las reuniones de los ministros de Defensa y de Exteriores son de su competencia. Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión.

Según la agencia de noticias dpa, se está discutiendo el traslado de la fecha a Bruselas. Una decisión podría tomarse en la próxima reunión ordinaria de ministros de Exteriores a principios de la próxima semana. Las reuniones oficiales del Consejo que se celebran periódicamente en Luxemburgo y Bruselas tampoco se ven afectadas por la decisión.

Von der Leyen y su reelección

Como era de esperar, Hungría critica la postura de la Comisión. En X, el ministro Boka señaló que la Unión Europea es una institución fundada por los Estados miembros. "La Comisión de la UE no puede elegir las instituciones y los Estados miembros con los que quiere cooperar. ¿Todas las decisiones de la Comisión se basan ahora en consideraciones políticas?"

De hecho, la decisión de Bruselas se considera algo sin precedentes. Y ocurre apenas unos días antes de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se presente a la reelección en el Parlamento de la UE. En particular, los Verdes, los socialdemócratas y los liberales habían pedido en el pasado una actitud más dura hacia Hungría.

El político verde Daniel Freund considera que la decisión es "un buen primer paso”. En una entrevista con DW, pidió que se acorte la presidencia del Consejo húngaro porque el primer ministro húngaro ha violado las normas de la UE. El año pasado, gran parte del Parlamento de la UE ya había pedido que Hungría no fuera admitida a la Presidencia del Consejo debido a "graves problemas con el Estado de derecho".

