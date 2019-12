UE: Acuerdo sobre refugiados con Turquía "bajo amenaza"

Durante semanas, la ciudad de Idlib, la última zona con presencia de rebeldes yihadistas, ha sido duramente atacada. La artillería, los cohetes y las bombas lanzadas desde el aire han destruido gran parte de los pueblos cercanos. Los ataques por parte de las tropas rusas y sirias han significado el cierre de dos grandes hospitales.

Un portavoz de la organización de ayuda humanitaria Medico International dijo a DW que en las últimas semanas se han bombardeado al menos 100 hospitales. En estas circunstancias, cada vez más sirios huyen del país y, de acuerdo a la organización "Response Coordination Group", alrededor de 235.000 personas han abandonado sus hogares desde noviembre.

Advertencia desde Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido que se aproxima una nueva ola de refugiados sirios, de los cuales una gran parte podría llegar a Europa, como ocurrió en 2015. Debido a que muchos de ellos se dirigen a la frontera turca, Erdogan aseguró que Turquía "no podría soportar este nuevo flujo por sí solo" y que "todos los países europeos, especialmente Grecia, sentirán las consecuencias negativas".

Aparentemente, en respuesta a esta advertencia, la canciller alemana, Angela Merkel, pretende visitar Ankara en enero, aunque la información no ha sido confirmada por parte del gobierno alemán. Es posible que Merkel visite la capital turca para evaluar una extensión del acuerdo de refugiados que la UE y Turquía que se concretó en marzo de 2016.

Un refugiado con un niño en el campo de refugiados griego Moria en la isla Lesbos.

Erdogan quiere renegociar

El acuerdo establece que Turquía evitará que los refugiados en su territorio lleguen a las islas griegas de manera ilegal. A cambio, la Unión Europea proporcionó seis mil millones de euros hasta 2018 para mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Turquía.

Aquellos sirios que no tienen derecho a asilo en Europa serán devueltos a Turquía desde las islas griegas. Por cada deportado, los países de la UE se comprometen a aceptar un refugiado sirio que habite en Turquía a cambio. Entre otras cosas, la Unión Europea quiere revisar los requisitos de visado para los ciudadanos turcos en la UE y la adhesión de Turquía a la zona Euro.

Ankara quiere renegociar el acuerdo en vista de las nuevas cifras de refugiados. Erdogan ya había declarado que volvería a abrir la frontera con Europa si Turquía no recibía más apoyo para el cuidado de los refugiados que viven en territorio turco. Hasta ahora, Turquía ha acogido a unos 3,6 millones de refugiados sirios.

El acuerdo cumple su propósito

Según el sociólogo y experto en migración Gerald Knaus, a quién además se le considera el arquitecto del pacto sobre refugiados, el acuerdo ha cumplido hasta ahora con su propósito. Desde que entró en vigor, no son muchos los sirios con asilo en Turquía que han entrado en la UE.

La gran mayoría de refugiados sirios que viven en Turquía (casi el 100% según Knaus) tendrían pocos motivos para emigrar hacia Europa: "Mientras tengan protección, acceso al sistema sanitario y escolar, y 1,7 millones de ellos reciban asistencia social financiada por la UE, seguirá funcionando", dijo Knaus.

Angela Merkel junto a Recep Tayyip Erdogan podrían reunirse para renegociar un nuevo acuerdo sobre refugiados.

Nuevos refugiados en Grecia

Sin la ayuda financiera de la UE, la situación en Turquía empeoraría, agregó el experto. En ese escenario, si ninguno de los socios estuviera interesado en cooperar con el pacto, este llegaría probablemente a su fin. De todos modos, de acabarse el acuerdo, la UE seguiría dependiendo de las decisiones de Turquía.

En tanto, Grecia espera al menos unos 100.000 nuevos refugiados en sus islas el próximo año. Según declaró Manos Logothetis, comisario del gobierno griego para la acogida de refugiados, en los últimos seis meses, el país ha acogido a 45.000 nuevos refugiados.

Desafíos para la UE

Para los estados miembros de la Unión Europea, la nueva ola de inmigración implicaría una mayor presión para tomar la decisión de dar asilo o no, a quienes lleguen por las islas griegas.

"No ha sido posible tomar decisiones rápidamente y enviar de vuelta a los sirios que no necesitan protección en la UE, sino también a los pakistaníes o a los afganos", agregó Knaus. El año pasado se enviaron un promedio de 14 personas por mes. Esto no ha hecho más que aumentar la presión sobre el sistema de asilo griego, que en este momento se encuentra al borde del colapso.

