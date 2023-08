Ucrania: Yehor, el soldado

Yehor Oliynik es un soldado ucraniano que defiende su país contra la invasión rusa. Perdió una pierna, pero con una prótesis quiere volver al campo de batalla. No todos están de acuerdo.

Imagen: DW

Ocurrió cuando Yehor Oliynik y sus compañeros revisaban una posición rusa que acababan de tomar: Yehor pisó una mina terrestre. Tuvieron que amputarle la pierna por encima de la rodilla. Tras meses de operaciones y fisioterapia, recibió una oferta extraordinaria: una fundación haría posible que le colocaran una prótesis de alta tecnología en Noruega.

Aprovechó su estadía ahí para rememorar su época de soldado. Sus parientes más cercanos le rogaron que no siguiera luchando. Pero Yehor tiene intención de volver al frente en cuanto pueda.

Un reportaje de Max Zander.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 12.08.2023 – 13:03 UTC

SÁ 12.08.2023 – 18:15 UTC

SÁ 12.08.2023 – 22:15 UTC

DO 13.08.2023 – 05:15 UTC

DO 13.08.2023 – 09:15 UTC

DO 13.08.2023 – 15:15 UTC

LU 14.08.2023 – 00:15 UTC

LU 14.08.2023 – 05:03 UTC

LU 14.08.2023 – 08:03 UTC

LU 14.08.2023 – 16:03 UTC

LU 14.08.2023 – 19:03 UTC

MA 15.08.2023 – 10:45 UTC

MA 15.08.2023 – 17:15 UTC

MI 16.08.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6