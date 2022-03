++ Ucrania y Rusia retoman el viernes las negociaciones online ++

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

07:27 El BERD prevé un derrumbe económico de Rusia y Ucrania en 2022

La economía de Rusia se contraerá un 10% este año y la de Ucrania un 20% a causa de la guerra y de las sanciones impuestas contra Moscú por haber invadido a su vecino, según las proyecciones del BERD publicadas este jueves.

Antes de la guerra, el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) anticipaba un crecimiento del PIB de 3,5% en Ucrania y de 3% en Rusia en 2022. Esta última revisión prevé un cese de hostilidades dentro de algunos meses, que dará lugar a un fuerte esfuerzo de reconstrucción en Ucrania, devastada por la guerra.

06:59 Ucrania y Rusia retomarán mañana las negociaciones online

Los equipos negociadores de Ucrania y Rusia retomarán las conversaciones el viernes 1 de abril de forma telemática, informó en un comunicado el diputado David Arahamia, uno de los negociadores ucranianos.

"Durante las conversaciones en Turquía, nosotros dijimos que es necesaria una reunión entre los líderes de los dos países. La delegación rusa respondió que para ello, es preciso un borrador de acuerdo más coherente", indicó Arahamia en su canal de Telegram.

Las delegaciones se reunieron el martes en Estambul, para abordar un cese de las hostilidades, cuestiones humanitarias, y otros temas más espinosos como la fórmula de neutralidad para Ucrania o el futuro de las regiones separatistas del Donbás.

06:40 Rusia ha destruido el 15 por ciento de las casas de Jarkov, según su alcalde

Las tropas rusas han destruido el 15 por ciento de las casas de Jarkov, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado su alcalde, Ihor Terkehov, durante un maratón televisivo del que ha informado la agencia ucraniana Ukrinform

“Durante los últimos 35 días, un total de 1.531 edificios han sido destruidos en la ciudad de Jarkov, incluidas 1.292 casas residenciales. El ejército ruso destruyó 76 escuelas secundarias, 54 jardines de infancia, 16 hospitales. Un total de 239 edificios administrativos están en ruinas”, dijo Terekhov.

06:29 Zelenski pide a sus embajadores que consigan más armas y sanciones a Rusia

El presidente ucraniano Volodomir Zelenski pidió a los diplomáticos y embajadores de su país que aumenten sus esfuerzos para que Ucrania pueda recibir más armas y para incrementar las sanciones contra Rusia, que hace 36 días comenzó la invasión de su país.

En su discurso de esta madrugada, el presidente dijo que "si no hay armas, ni sanciones, ni restricciones para los negocios rusos", ellos, los diplomáticos, "podrían empezar a buscar otro trabajo". Como resultado de esta dinámica, Zelenski comunicó los ceses de los embajadores de Marruecos y Georgia, país este que tiene ocupada una parte de su territorio por los rusos (Osetia del Sur y Abjasia).

06:20 Australia aumenta aranceles a todas las importaciones de Rusia y Bielorrusia

Australia anunció este jueves que aplicará un incremento de 35 por ciento en los aranceles de todas las importaciones de Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión "ilegal" rusa a Ucrania.

El gobierno australiano, que notificará el viernes la retirada del derecho al tratamiento arancelario de nación más favorecida, indicó en un comunicado que el incremento entrará en vigor a partir del 25 de abril y se sumará a otras medidas que ya se aplican.

05:37 Tropas rusas comienzan a retirarse de central nuclear de Chernóbil, según el Pentágono

Las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de las instalaciones de la extinta central nuclear de Chernóbil, tras tomar su control desde el primer día de la invasión, el 24 de febrero, dijo el miércoles un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos.

El ejército ruso comenzó a retirarse del aeropuerto de Gostomel, al noroeste de Kiev, y "Chernóbil es otra zona donde están comenzando a reposicionar algunas de sus tropas, saliendo, alejándose de las instalaciones de Chernóbil y entrando en Bielorrusia", dijo el funcionario. "Creemos que se están yendo, pero no puedo decirles que se fueron todos", agregó.

05:30 Ministra de Exteriores británica visita la India para dialogar sobre Ucrania

La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, visita este jueves Nueva Delhi para abordar con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, la respuesta internacional a la invasión rusa de Ucrania.

Truss trasladará a Jaishankar que la guerra "subraya la importancia de que las democracias trabajen juntas para frenar a los agresores, reducir la vulnerabilidad a las extorsiones y fortalecer la seguridad global", según avanzó en un comunicado el Foreign Office.

05:11 Precio del petróleo WTI cae más del 5% mientras EE.UU. sopesa liberar reservas

El precio de petróleo WTI, que marca referencia en Estados Unidos, cayó más del 5% el jueves ante las informaciones de que Washington sopesa liberar un millón de barriles diarios durante varios meses para mitigar la crisis causada por la invasión de Ucrania.

Los precios del barril de crudo West Texas Intermediate bajaron 5,21% a 102,20 dólares, mientras que el barril de Brent, de referencia en Europa, se redujo 4,23% a 108,65 dólares.

04:54 Francia cesa al jefe de su inteligencia militar por su trabajo sobre Ucrania

El ejército francés prescindirá de su jefe de inteligencia militar, el general Eric Vidaud, tras considerar insuficientes sus servicios sobre la invasión rusa de Ucrania, según supo la agencia AFP de fuentes militares y cercanas al caso.

Una fuente militar confirmó la salida inmediata del responsable de la Dirección de Inteligencia Militar adelantada por la publicación Opinion, según la cual el Ministerio de Defensa había desplazado a Vidaud por sus "informes insuficientes" y "una falta de dominio de las cuestiones".

03:33 EE.UU.: Putin está mal informado y distante con su estado mayor

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está mal informado sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y sus relaciones con su estado mayor se han deteriorado, dijo el miércoles la Casa Blanca en base a informes desclasificados de inteligencia.

"Tenemos información de que Putin cree que el ejército ruso lo engañó, lo que ha provocado una tensión continua con su estado mayor", dijo en rueda de prensa la jefa de comunicaciones de la presidencia, Kate Bedingfield.

"Uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que en estos sistemas ya no hay nadie que diga la verdad al poder de turno, o que tenga la posibilidad de hacerlo. Y creo que ese es un fenómeno que ahora vemos en Rusia", comentó por su parte el secretario de Estado, Antony Blinken, en un viaje a Argelia.

02:15 Biden y Zelenski discuten capacidades militares "adicionales" para ejército ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, hablaron sobre capacidades militares "adicionales" necesarias para ayudar al ejército de Ucrania, durante una llamada telefónica este miércoles, informó la Casa Blanca.

"Los dirigentes discutieron (...) los esfuerzos continuos de Estados Unidos y sus socios y aliados para identificar capacidades adicionales para ayudar al ejército ucraniano a defender su país", indicó el comunicado tras una conversación que duró 55 minutos. La Casa Blanca agregó que Biden había subrayado el impacto "determinante" de las armas suministradas por los estadounidenses en el curso del conflicto.

01:46 Zelenski denuncia la acumulación de tropas rusas para atacar el Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles una "acumulación de tropas rusas" para lanzar nuevos ataques en el Dombás, en el este del país, y dijo que no cree "en nadie" al mencionar la supuesta retirada de tropas invasoras de Kiev y Chernígov.

"Sobre la supuesta reducción de la actividad de los ocupantes en estas direcciones. Sabemos que esto no es una diversión, sino las consecuencias del exilio. Consecuencias del trabajo de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Y nos estamos preparando para esto", afirmó Zelenski en su alocución.

Añadió que "no creemos en nadie, en ninguna hermosa construcción verbal. Hay una situación real en el campo de batalla. Y ahora, esto es lo más importante. No regalaremos nada. Y lucharemos por cada metro de nuestra tierra". Sobre el proceso de negociación en curso, dijo que "siguen siendo palabras. Hasta ahora no hay detalles".

01:23 Rusia anuncia un cese del fuego local en Mariúpol el jueves para evacuar civiles

El Ministerio de Defensa ruso anunció que instaurará un "régimen de silencio", o sea un cese del fuego local, a partir de las 10H00 del jueves (07H00 GMT) en el asediado puerto ucraniano de Mariúpol para evacuar civiles.

Según la fuente, esta medida debe facilitar la apertura de un corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana de Zaporiyia. "Para que esta operación humanitaria tenga éxito, proponemos realizarla con la participación directa de representantes del Alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) y del Comité internacional de la Cruz Roja", agregó el ministerio en el comunicado.

01:11 Putin dice a Scholz que la UE podrá seguir pagando el gas ruso en euros

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo este miércoles al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, que la Unión Europea (UE) podrá seguir pagando el gas ruso en euros y no en rublos como lo había anunciado previamente, informó el gobierno alemán.

Según el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, Putin dijo que las compras de gas en abril seguirán pactándose en euros, "que serán transferidos como de costumbre al Banco Gazprom, no afectado por las sanciones" impuestas contra Rusia, y que ese banco convertirá entonces los pagos en rublos.

01:00 Ucrania acusa a Rusia en la ONU del traslado forzoso de 40.000 personas

Unas 40.000 personas han sido trasladadas forzosamente de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol a territorio ruso o controlado por Rusia, señaló hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la embajadora ucraniana, Eugenia Filipenko, quien reiteró que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en su país.

En la ciudad, que "se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Ucrania", las fuerzas rusas han matado alrededor de 5.000 personas, mientras 160.000 siguen malviviendo sin electricidad, calefacción o formas de comunicarse con el exterior, aseguró la embajadora ucraniana ante la ONU en Ginebra.

00:52 Zelenski hablará este jueves ante el Parlamento de Australia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablará por vídeo conferencia este jueves ante el Parlamento de Australia, como parte de su campaña para reafirmar el apoyo de la comunidad internacional contra la invasión rusa a su país, informaron este miércoles fuentes legislativas.

La Cámara de Representantes informó de que la intervención del mandatario se dará alrededor de las 17.30 hora local (06.30 GMT) tras las palabras de bienvenida tanto del primer ministro australiano, Scott Morrison, como del líder opositor, Anthony Albanese, según informó en su cuenta Twitter.

00:31 Eslovaquia expulsa a 35 diplomáticos rusos acusados de espionaje

Eslovaquia anunció hoy la expulsión de 35 diplomáticos rusos a los que acusa de realizar actividades de espionaje, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores y Asuntos Europeos, Juraj Tomaga.

Bratislava informó a Rusia de su decisión tras recibir "informaciones de los servicios de inteligencia sobre las actividades de otro diplomático ruso en violación de la convención de Viena", dijo Tomaga.

Eslovaquia expulsó el pasado 14 de marzo a tres empleados de la embajada rusa a los que acusó de haber cometido actos de espionaje y que tuvieron que abandonar el país en 72 horas.

00:15 Sube a 15 el número de muertos por ataque ruso a edificio oficial en Mikolaiv

El número de muertos en el ataque ruso de este martes contra un edificio oficial en la ciudad ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, ha ascendido a 15, según informó la agencia Ukrinform.

Los servicios de emergencia anunciaron en la tarde del miércoles que habían extraído de entre los escombros un total de 14 cuerpos sin vida, mientras que uno de los heridos murió en el hospital.

En una publicación en la red social Facebook, agregaron que en el lugar del ataque sigue trabajando en las tareas de rescate un equipo compuesto por 63 rescatadores, equipados con 12 vehículos, dos grúas, una excavadora y dos camiones.

00:02 AI denuncia una "caza de brujas" de Rusia contra los pacifistas

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que Rusia ha lanzado una "caza de brujas" contra todos los que se expresan en contra de la invasión rusa a Ucrania.

"Las autoridades rusas han lanzado una caza de brujas al armar de manera efectiva el sistema de justicia penal del país para enjuiciar a los manifestantes contra la guerra y a los críticos influyentes del Estado que han expresado su oposición a la invasión rusa de Ucrania", afirmó la ONG en un comunicado.

Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, afirmó que "la persecución de quienes se oponen a la invasión de Ucrania por parte de (el presidente ruso) Vladimir Putin va mucho más allá de los esfuerzos anteriores para reprimir a los manifestantes y activistas".

gs (efe, afp, ap, reuters)