Ucrania y Rumania protestan contra bufanda de Orbán de la "Gran Hungría"

"La propaganda en Hungría de las ideas del revisionismo no contribuye al desarrollo de las relaciones ucraniano-húngaras. Se invitará al embajador húngaro al Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano y se le hará saber lo inaceptable de las acciones de Viktor Orbán", dijo Oleh Nikolenko, portavoz de esa cartera, citado por Evropeiska Pravda. Agregó que se espera "una disculpa oficial" de la parte húngara.

Orbán había acudido a un partido de fútbol amistoso entre las selecciones nacionales de Hungría y Grecia, en Budapest, con una bufanda que mostraba un mapa de la "Gran Hungría".

Mapa de la "Gran Hungría"

El mapa de la "Gran Hungría" incluye partes de la actual Austria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Serbia y Ucrania que pertenecieron al Reino de Hungría hasta el final de la I Guerra Mundial, tras lo cual los perdió en virtud del Tratado de Paz de Trianón.

Hungría perdió no solo dos tercios de su territorio sino también la mitad de su población, por lo que este capítulo de su historia es considerado hasta hoy como una tragedia por muchos en Hungría.

El ultranacionalista Viktor Orbán, por su parte, rechazó las acusaciones de revisionismo expresadas no solo por Ucrania, sino también por Rumania.

"Cualquier manifestación revisionista, independientemente de la forma en que se presente, es inaceptable, contraria a las realidades actuales y a los compromisos asumidos en común por Rumanía y Hungría", se lee en la nota emitida por el ministerio de Exteriores de Bucarest.

"El fútbol no es política", según Orbán

"El fútbol no es política. No veamos algo que no existe. La selección húngara es el equipo de todos los húngaros, vivan donde vivan", aseguró el primer ministro magiar en un breve mensaje en la red social Facebook.

Las referencias de Orban a la pérdida de la "Gran Hungría" ya fue motivo de tensiones con los países vecinos en varias ocasiones en los últimos años.

En Rumanía vive unas 1,2 millones de personas de origen magiar y en Ucrania unas 150.000 personas. (efe)