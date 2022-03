Ucrania: videodiarios de la guerra

Dos mujeres nos relatan por video la situación actual y cómo sobreviven en la guerra.

Un oficio masculino en manos femeninas

La manufactura de calzado más antigua de Gran Bretaña es sinónimo de tradición. La familia real aprecia sus productos a medida. Ahora, por primera vez, hay en el taller una maestra zapatera: Adele Williamson.

Trufa de mar, ¿el nuevo superalimento?

Las macroalgas son sanas y deliciosas. Algunas, saben incluso a trufa. Dos expertas cosechan varios tipos de algas en el archipiélago noruego de Lofoten, donde se dice que son especialmente sabrosas.

Moda masculina entre Oriente y Occidente

Hatice Gökçe propone una moda masculina tan variada y original como la femenina. En sus llamativas creaciones emplea tejidos tradicionales turcos y materiales sostenibles.

Arte con mensaje: los collages de Clare Celeste

En su estudio de Berlín, Clare Celeste crea instalaciones basadas en la naturaleza. Con su obra, la artista quiere mostrar la belleza de la fauna y flora y alertar sobre el peligro que corren, debido a la acción humana.



