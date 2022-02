Ucrania: ¿qué pasará en los próximos días y cuál es el plan general de Rusia?

DW: ¿Es la situación del ejército ucraniano desesperada como parece?

Mathieu Boulegue: La situación en realidad no es tan desesperada. Las fuerzas rusas han sido ralentizadas en varios puntos por el ejército ucraniano. Los rusos están teniendo dificultades para combatir la defensa aérea de Ucrania y las fuerzas ucranianas luchan ahora por cada centímetro de la batalla. Esto está ralentizando la primera fase, la primera embestida. En esta etapa, se trata en gran medida de mitigar las consecuencias y dejar suficiente espacio para que Ucrania prepare una contraofensiva una vez que las fuerzas rusas comiencen a moverse realmente. La fase 2 probablemente será una invasión terrestre a gran escala en los próximos días.

¿Pueden las fuerzas ucranianas mantener Kiev?

Kiev se encuentra en una situación muy complicada porque el ejército ruso probablemente rodearía la ciudad desde varias direcciones estratégicas. Desde Bielorrusia en el norte, hemos visto tropas rusas moviéndose a través de Chernobyl y Rusia probablemente esté tratando de moverse desde el este para rodear la ciudad.

La pregunta es si Rusia tiene presión de tiempo y decide moverse a Kiev muy rápidamente o si puede permitirse una lógica de asedio mientras continúa con las operaciones. Por lo tanto, la batalla podría ser extremadamente rápida o extremadamente sangrienta, dependiendo de cuál sea la ambición.

¿Cuál cree que es el plan de Rusia para Ucrania? ¿Apoderarse de todo o dividirla?

Honestamente, su opinión es tan buena como la mía en esta cuestión. Aunque tenga un plan maximalista, seamos realistas, se verá mitigado por la capacidad de las fuerzas ucranianas para contraatacar y por nuestra propia respuesta en Occidente, por si habrá una respuesta genuina para tratar de cambiar el cálculo de costo-beneficio del Kremlin. El tercer factor atenuante es la voluntad de lucha de las fuerzas rusas. Si comenzamos a ver errores tácticos cometidos por Rusia debido a la falta de moral o disciplina, esto también podría precipitar los cálculos.

En este momento, tratar de entender lo que está pasando es como tratar de tomar una foto nítida de un tren que va muy rápido. Las cosas están sucediendo demasiado rápido para que tengamos una imagen muy clara del final del juego o el estado final deseado.

¿Es el plan de Rusia ocupar completamente Ucrania, cambiar el gobierno y quedarse?

El plan no es necesariamente ocupar completamente el país. Los costos de una ocupación completa probablemente serían demasiado altos. Pero creo que de alguna forma aceleraron la decisión de moverse a Kiev, que siempre fue una de las ambiciones para un cambio de régimen.

Si tomas la capital y decapitas al liderazgo político colocando tus títeres, entonces cambia completamente el mapa del plan de Rusia. Creo que debido a la capacidad de las fuerzas ucranianas para frenar inicialmente la embestida de las fuerzas rusas, el Kremlin podría haber acelerado el cálculo de que necesitan tomar Kiev lo más rápido posible. Entonces necesitan ganar esa batalla lo más rápido posible.

¿Podría hacer un pronóstico para unos días o semanas?

Creo que hoy y en los próximos días veremos la batalla por Kiev a medida que las tropas rusas continúan avanzando. Y con la fase dos habrá una invasión de seguimiento. Una vez que el sistema de defensa aérea de Ucrania haya caído, comenzaremos a ver la fase dos en los próximos cuatro o cinco días. Entonces, dentro de una semana, probablemente tendremos una geografía militar completamente diferente de Ucrania.

¿Qué más podría hacer Occidente?

El problema con enviar armas es que Rusia podría usarlas contra nosotros. Dirían: "Bueno, estás enviando sistemas de armas, así que ahora eres también un combatiente, ahora estás igualmente en guerra con nosotros". Esta sería una escalada muy peligrosa. En la retórica personal de Putin, estaba jugando con una amenaza nuclear. Este es un momento extremadamente peligroso, por lo que definitivamente es algo que debemos considerar en Occidente.

Esto no significa que seamos inútiles. Podríamos brindar y deberíamos brindar mayor asistencia militar, específicamente cuando se trata de ayudar con la seguridad cibernética o combatir la desinformación, que es una forma de guerra. Hay mucho que se puede hacer en términos de asistencia financiera. Necesitamos un Plan Marshall para Ucrania. Necesitamos una ayuda masiva para asegurarnos de que quede algo del país en términos económicos y financieros. Hay mucho que se puede hacer a nivel humanitario o militar-humanitario: asistencia médica, asistencia logística, etc. Es crucial ayudar a las víctimas de la guerra, los refugiados y los desplazados internos.

¿Cree que Ucrania estaba mal preparada para el ataque de Rusia?

No puedes prepararte para un asalto como este. Creo que las fuerzas ucranianas estaban tan bien preparadas como podrían haberlo estado. Tienen todo que perder y, por lo tanto, lucharán hasta la muerte si es necesario, lo que Rusia no tiene por qué hacer. Y tenemos algunos indicios de que hay baja moral y disposición para luchar en el ejército ruso. Por ejemplo, están obligando a los reclutas a firmar contratos para luchar en lugar de simplemente realizar actividades no combatientes.

Así que estamos viendo, en cierto modo, una Rusia desesperada contra un ejército inferior pero extremadamente motivado y listo. Hemos escuchado al ministro de defensa de Ucrania pedir a los civiles de Kiev que preparen cócteles molotov para repeler la agresión. Este es el nivel de preparación y la mentalidad que tienen. Lucharán hasta la muerte si es necesario. (rr/lgc)

Mathieu Boulegue es investigador en el programa de Rusia y Eurasia en Chatham House.