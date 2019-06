Ucrania: ¿Qué ofrecen los “Servidores del Pueblo”?

Volodimir Zelenski no quiso aguantar mucho tiempo como presidente sin mayoría parlamentaria. Poco después de asumir el mandato en mayo, disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 21 de julio, tres meses antes de la fecha prevista. Todavía no está claro si el Tribunal Constitucional podría detener o posponer la convocatoria en los próximos días, aunque la Junta Electoral se inclina por aceptar las elecciones anticipadas.

Receta de éxito: joven, moderno y distante de la política

Un mes antes de la votación, da la impresión de que el ex comediante y actor podría continuar su marcha triunfal en la política ucraniana. El partido de Zelenski "Servidores del Pueblo” destaca en las encuestas con entre un 40 y 50% de intención de voto, muy por delante de sus rivales. El nombre es idéntico a una conocida serie satírica de televisión, en la que Zelinski interpreta a un maestro de escuela elegido al azar. Su partido existía más sobre el papel que en la realidad, pero ahora se le da cuerpo.

Zelenski cultiva su imagen alternativa, como alguien que hace las cosas de manera diferente y aspira a depurar la política. Además, explota hábilmente la indignación de muchos ucranianos durante años contra los políticos y los partidos establecidos. A sus 41 años, el actor se muestra cerca del pueblo y se rodea de jóvenes de clase media. En su lista no aparecen políticos que ya tengan representación en el Parlamento. La mayoría tienen entre 35 y 45 años, proceden del sector privado y son unos desconocidos para la audiencia.

Ideológicamente, este "Servidor del Pueblo” quiere que lo consideren como un partido liberal. En su programa, promete erradicar la corrupción e introducir una democracia más directa. También la digitalización del sector público es uno de sus temas clave. Y en política exterior, su partido parece inclinarse hacia la OTAN y la UE, aunque sin hacer promesas concretas. Como si Zelinski tratase de hacer concesiones pro occidentales en París o Bruselas, para intentar depurar su polémica imagen como un político de inclinaciones pro rusas.

¿Quién podría formar la nueva coalición?

En segundo lugar, con solo un 10% de votos, está el partido "Plataforma de Oposición- Por la vida”, una alianza de ex miembros del anterior "Partido de las Regiones”, del presidente Viktor Yanukovich, que tuvo que huir a Rusia en 2014. Encabezando la lista está Yuri Boyko, ex ministro de Energía y ex viceprimer ministro durante la presidencia de Yanukovich. A diferencia de los "Servidores del Pueblo”, esta lista tiene muchas caras conocidas, como Viktor Medvedchuk, ex jefe de la oficina del ex presidente Leonid Kuchma. En los medios se destaca que Medvedchuk mantiene estrechos contactos con Vladimir Putin y Moscú. En su programa, prometen traer la paz al este de Ucrania y sus principales feudos están en el este y el sur del país.

Con el nuevo Parlamento, es probable que el partido tenga que cambiar de nombre si se une en coalición con el partido de Zelenski. También el partido de la ex primera ministra Julia Timoshenko apuntó a que podría apoyar una nueva coalición con Zelenski. Este "Partido de la Patria” se sitúa en las encuestas entre el 7 y 10%, y debería poder superar la barrera del 5%.

Nueva voz en la oposición

Tras las elecciones parlamentarias, los únicos partidos de la oposición serán probablemente el del Petro Poroshenko y un nuevo partido llamado "Voto”, del cantante de rock Svyatoslav Vakarchuk. Ambos están en torno al 7% y, mientras Poroschenko pierde popularidad, la voz de Vakarchuk continúa sumando apoyos. Tras la derrota en las presidenciales, Poroshenko rebautizó a su partido como "Solidaridad Europea”, pero nadie sabe si estos cambios le ayudarán a salvar su legado político.

Vakarchuk, de 44 años, fundó su partido tras la victoria de Zelenski y está considerado como uno de sus oponentes políticos. Al igual que Zelenski, Vakarchuk insiste en traer nuevas caras al Parlamento. Tanto él como Poroshenko tienen sus mayores apoyos en el oeste de Ucrania y se posicionan como guardianes de la "Revolución de la Dignidad”, nombre con el que se conocen las protestas pro occidentales de la oposición acaecidas en el invierno de 2014. Aún así, sus voces serían una minoría en el nuevo Parlamento.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |