¿Misiles ‘Taurus’ alemanes para Kiev?

Pero Berlín teme que Kiev los utilice para atacar territorio ruso.

La guerra en Ucrania parece estancarse. La esperada contraofensiva avanza con lentitud. Los carros de combate occidentales, que debían suponer un punto de inflexión, se ven frenados por las defensas rusas. Para revertir esta situación, Kiev reclama más armamento a Occidente. Entre las peticiones, figuran los misiles de crucero Taurus, de fabricación alemana. Pero Berlín teme que Kiev pudiera utilizarlos para atacar a Rusia en su propio territorio. ¿Provocará su posible entrega una escalada de las tensiones entre Berlín y Moscú?

