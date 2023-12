Ucrania dice haber derribado diez drones lanzados por Rusia

El nuevo ataque aéreo ruso incluyó también un misil guiado Kh-59. Las autoridades ucranianas no informaron qué pasó con otros drones no interceptados ni los daños que estos ocasionaron.

Ucrania afirmó este domingo (03.12.2023) que derribó diez de 12 drones lanzados por Rusia, así como un misil, en un nuevo ataque nocturno contra la exrepública soviética.

Las fuerzas rusas lanzaron 12 drones Shahed, señaló el ejército ucraniano del aire, asegurando que derribó a diez de estos artefactos. Los drones Shahed son de fabricación iraní y Moscú suele usarlos frecuentemente contra su vecino.

Las fuerzas armadas indicaron que también se derribó un misil aéreo guiado Kh-59. El misil de crucero no fue destruido, pero no alcanzó su objetivo, dijo la fuerza aérea, sin dar más detalles. No precisó qué ocurrió con los dos drones que no fueron destruidos.

Defensa con ayuda de Occidente

Kiev ha reforzado sus sistemas de defensa aérea gracias a la ayuda de las potencias occidentales a lo largo del invierno pasado, cuando Rusia golpeó las infraestructuras energéticas de Ucrania de manera sistemática.

Millones de personas se quedaron sin electricidad en plena ola de frío, una situación que Ucrania quiere evitar este año a toda costa. Sin embargo, Kiev afirma que necesita más armamento para proteger a las regiones vulnerables.

Rusia informa sobre bombardeos en Bélgorod

Rusia, por su parte, acusó este domingo a Kiev de haber llevado a cabo varios bombardeos en la región de Bélgorod, fronteriza con la exrepública soviética. Los ataques no dejaron ni víctimas ni daños mayores.

Según el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, varios pueblos fueron atacados con drones y fuego de artillería.

JU (afp, rtre)