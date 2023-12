Ucrania destruye una treintena de drones rusos

Rusia lanzó un total de 46 aviones no tripulados en varias oleadas durante la madrugada, dijo este miércoles (27.12.2023) la fuerza aérea de Ucrania, añadiendo que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 32 de estos drones.

La mayoría de los aviones no tripulados que no fueron derribados alcanzaron territorios situados en la primera línea en el este y el oeste de Ucrania -según reportó la fuerza aérea en la aplicación de mensajería Telegram-, y en particular en la región de Jersón.

Según pudo recoger la agencia Afp, un ataque ruso contra una estación de tren en la ciudad ucraniana de Jerson mató a un policía e hirió a otras cuatro personas, dijo este martes el ministro del Interior ucraniano Igor Klymenko, quien añadió que Moscú había lanzado "un bombardeo masivo" sobre esta ciudad, con alrededor de 50 aviones no tripulados atacando el país durante la noche.

Jersón, situado del otro lado de la línea de frente natural formada por el río Dniéper, es blanco de bombardeos casi diarios desde que las tropas ucranianas retomaron la ciudad en noviembre de 2022 tras varios meses de ocupación rusa.

Estos drones se retiraron finalmente por la presión de las fuerzas ucranianas, pero han seguido bombardeando la ciudad desde el otro lado del río Dnipro, comunicaron las autoridades. Klymenko dijo que un policía murió y otras cuatro personas -dos civiles y dos policías- resultaron heridas por la metralla, añadió.

La compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsya declaró en Telegram que la estación y un tren habían resultado dañados, pero que "la situación está bajo control y el ferrocarril está preparado para seguir funcionando".

Revés para la armada rusa

Estos ataques se producen tras el reconocimiento por parte del Kremlin que un ataque ucraniano del pasado martes finalmente sí dañó un buque de guerra en el puerto ocupado de Crimea de Feodosia, en lo que Kiev y sus aliados occidentales calificaron de importante revés para la armada rusa.

Ucrania informó que su fuerza aérea había destruido el buque de desembarco Novocherkassk, y Zelenski bromeó en las redes sociales diciendo que el buque se había unido ahora a "la flota submarina rusa del Mar Negro".

