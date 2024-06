Ucrania: ¿ayudan armas occidentales contra objetivos rusos?

El Gobierno alemán tuvo dudas durante mucho tiempo: ¿Debía permitir que Ucrania, atacada por Rusia, utilice armas alemanas contra objetivos en la zona fronteriza rusa? La preocupación era que el Kremlin pudiera ver a Alemania como una parte en conflicto.

Pero después de que Estados Unidos diera permiso a Ucrania para utilizar armas estadounidenses, el canciller Olaf Scholz dio marcha atrás en sus preocupaciones. Asegurar la paz hoy significa "que apoyemos a Ucrania”, dijo Scholz, y también aprobó el uso de armas alemanas. Añadió que lo correcto es siempre consultar estrechamente con los socios y aliados y sopesar todos los riesgos antes de tomar "decisiones tan trascendentales".

Sin embargo, hasta ahora ambos compromisos se han asumido con la condición de que Ucrania sólo utilice armas occidentales para contraataques en defensa de la región de Járkiv.

Patriot, MARS II y ATACMS pueden atacar bases aéreas rusas

Para alcanzar objetivos en el vecino territorio ruso, el arsenal alemán podría incluir el sistema de misiles antiaéreos Patriot con un alcance de alrededor de 68 kilómetros; al igual que el lanzacohetes múltiple MARS II, que puede alcanzar objetivos a unos 80 kilómetros de distancia. El año pasado, Estados Unidos equipó a Ucrania con misiles ATACMS, que tienen un alcance de 165 kilómetros. La variante con mayor alcance puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros.

Con la autorización, Occidente se ha adaptado a las nuevas realidades de la guerra, afirma Frank Sauer, experto en política internacional del Instituto Metis de la Universidad de la Bundeswehr de Múnich. Llevamos mucho tiempo observando cómo Rusia bombardea a diario áreas metropolitanas de Ucrania, especialmente Járkiv, desde su espacio aéreo y desde lugares cercanos a la frontera, con consecuencias devastadoras para la población civil, afirmó Sauer en una entrevista con DW.

En el Parlamento alemán, el canciller Olaf Scholz explicó la decisión de permitir armas alemanas contra objetivos rusos. Imagen: Sean Gallup/Getty Images

Una mejor capacidad de defensa de Ucrania protege a civiles

"Ahora es posible bombardear los aeródromos (rusos) desde los que despegaron estos cazabombarderos y destruirlos en tierra, y también afectar infraestructuras como las pistas de aterrizaje, de modo que el número de estos ataques rusos disminuya y se pueda proteger a la población civil", agregó. También hay puntos de reunión para las fuerzas terrestres rusas a los que se puede llegar con ATACMS u obuses autopropulsados.

Si la presión rusa sobre la región de Járkiv disminuye, Ucrania podrá defender mejor otras secciones del frente, según Sauer: "Hasta ahora nos hemos enfrentado al terrible dilema de proteger el frente o a los civiles del interior".

Queda poco tiempo para apoyar a Ucrania

Para Occidente ha quedado claro que Ucrania "debe estar en condiciones de actuar activamente contra Rusia, de lo contrario perderá", afirma el profesor de política e investigador de conflictos Andreas Heinemann-Gründer, del Instituto CASSIS de la Universidad de Bonn, para explicar la nueva concesión de Occidente.

También ha quedado claro para los aliados occidentales que queda poco tiempo para ello. Por un lado, Rusia está invirtiendo masivamente en su industria armamentista y maquinaria de guerra, pero estas inversiones aún no han llegado al campo de batalla, comenta Heinemann-Gründer. Por otro lado, es poco probable que Ucrania reciba suficiente apoyo bajo un posible nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. La nueva composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de la UE también podría tener un impacto en la política de la UE hacia Rusia.

Además, en Occidente habría disminuido considerablemente el temor a una escalada nuclear por parte de Rusia. "Me parece que Occidente ha enviado señales claras de que no toleraría un ataque nuclear contra Ucrania y que tomaría medidas mucho más masivas contra objetivos rusos”, sostiene Heinemann-Gründer. En una confrontación directa con la OTAN, Rusia perdería, afirma el investigador.

Armas occidentales contra objetivos en Rusia: gran ventaja, pero ningún avance

Aunque el uso de armas occidentales contra objetivos en territorio ruso alivia enormemente la presión sobre Ucrania, no puede suponer un gran avance en el curso de la guerra, subrayan ambos expertos. "La ventana de oportunidad para atajos que podrían haber cambiado drásticamente la situación ya se ha cerrado”, dice Sauer.

Por cierto, según el derecho internacional, Ucrania siempre ha tenido derecho a defenderse en el territorio del agresor y no sólo en el suyo propio, subraya Heinemann-Gründer. Incluso si hay bajas entre los miembros de las fuerzas armadas rusas cuando se utilizan armas occidentales, esto no contradice el derecho internacional de la guerra, sino que forma parte de los combates, aclara el experto.

"Por supuesto, no se puede atacar a infraestructuras civiles o a civiles, ni utilizar una fuerza excesiva y desproporcionada en relación con el objetivo militar”, subraya. Pero Ucrania no lo ha hecho hasta ahora y no habría indicios de que vaya a hacerlo ahora. "Al contrario: Rusia hasta ahora ha disparado bombas de 500 kilos contra edificios residenciales y teatros", recuerda Sauer.

(ct/mn)