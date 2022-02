++ Ucrania asegura haber matado a más de 1.000 soldados rusos ++

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET).

23.23 | Macron pide a Lukashenko la retirada de las tropas rusas de Bielorrusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este sábado a su homólogo bielorruso, Aleksandr Lukashenko, "exigir lo antes posible" la retirada de las tropas rusas de su país. Macron habló con Lukashenko sobre la invasión rusa de Ucrania, y le recordó que las tropas rusas "llevan a cabo una guerra unilateral e injusta", por lo que le instó a cooperar con la comunidad internacional en las operaciones humanitarias de ayuda al pueblo ucraniano. También denunció la "gravedad de una decisión que consistiría en desplegar armas nucleares (rusas) en suelo bielorruso", indicó el Elíseo en un comunicado. Macron también destacó a Lukashenko, uno de los principales aliados de Moscú, que "la amistad entre los pueblos bielorruso y ucraniano debería conducir a que Bielorrusia rechace ser el vasallo y cómplice de Rusia en la guerra contra Ucrania". (EFE)

23.18 | Ucrania crea línea directa para madres de soldados rusos prisioneros o caídos

El Ministerio de Defensa ucraniano está creando una línea telefónica directa para madres de soldados rusos que cayeron prisioneros o muertos en la ofensiva militar lanzada por Rusia contra Ucrania el pasado jueves para que puedan averiguar el destino de sus hijos. "Este es un gesto de buena voluntad para las madres rusas cuyos hijos son asesinados en grandes números por el régimen demente de (el presidente ruso, Vladimir) Putin", dijo en una comparecencia Oleksiy Arestovych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, se dirigió hoy a través de un tuit a las madres de los soldados rusos en el frente, en tanto que Zelenski pidió ayuda a la ONU para que ayuden a Kiev a entregar los cuerpos de los soldados rusos caídos a sus seres queridos.

"¡Madres, esposas, hijas de soldados rusos! Lleven a sus hombres a casa. Vinieron a un país extranjero para matar a gente inocente, destruir nuestros hogares. Su Gobierno miente. El pueblo de Ucrania los recibe con armas, no con flores. Exige a las autoridades que detengan la guerra de conquista, ¡salva a tus seres queridos!", escribió Kuleba en su cuenta de la red social Twitter. Zelenski, quien es rusoparlante, se ha dirigido estos días en ese idioma a los rusos para pedirles que presionen al Kremlin para que detenga inmediatamente la guerra. "Sabemos que muchos rusos están conmocionados por las acciones de su Gobierno. Esta es la respuesta correcta. Detengan a los que nos mienten a nosotros y a ustedes", dijo el mandatario. (EFE)

22.52 | Ucrania afirma haber matado más de 1.000 soldados rusos y capturado a 300

Ucrania afirmó haber matado a más de 1.000 soldados rusos en la guerra que lanzó el Kremlin contra el país y haber capturado más de 300 uniformados que se rindieron. "El Ejército ruso se rinde masivamente. Incluso los oficiales superiores se rinden. Hoy se rindió el comandante de una unidad militar rusa. El comandante del batallón de tanques también se rindió. Ya llevamos más de 300 combatientes regulares", afirmó en una comparecencia Oleksiy Arestóvych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En cuanto a las bajas sufridas en las filas rusas, los números no son definitivos aún, pero hay "más de 1.000 hombres muertos y alrededor de 2.500 heridos", indicó.

"El enemigo hizo una pausa operativa, como la llamamos. Pero no fue tomada por elección, sino por las grandes pérdidas que sufrieron al intentar atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y otros servicios militares", indicó el asesor. Explicó que la llegada de fuerzas enemigas a la zona oeste de Kiev continúa, pero Ucrania está "utilizando la artillería para infligirles grandes pérdidas". "Destruimos su impulso y, actualmente, no se están moviendo hacia Kiev porque es muy doloroso para ellos", sostuvo Arestóvych. Dijo que también Chernígov (norte) "está de pie", al igual que Sumy (noreste), y Járkov (este). En la zona de la Operación de Fuerzas Conjuntas, es decir el Donbás, el Ejército ucraniano "mantiene sus posiciones".

Ucrania cifró hoy en al menos 198 los muertos ucranianos. "Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashko. (EFE)

22.48 | Lufthansa suspende vuelos a Rusia y sobre espacio aéreo ruso

La mayor aerolínea europea, Lufthansa, anunció que suspendía todos sus vuelos a Rusia y que no cruzaría el espacio aéreo de este país durante siete días, por la invasión de Ucrania. "Lufthansa no usará durante los próximos siete días el espacio aéreo ruso", indicó un portavoz de la empresa a la AFP el sábado, quien añadió que "se suspenderán los vuelos con destino a Rusia durante ese plazo". "Los vuelos que están actualmente en el espacio aéreo ruso van a salir de él en breve", precisó. Además, Alemania va a cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos en represalia por la invasión de Ucrania, declaró un portavoz del Ministerio de Transportes a la AFP, en plena escalada de sanciones occidentales contra Moscú. "El ministro de Transportes, Volker Wissing, está a favor de cerrar el espacio aéreo alemán a los aviones rusos" y "tomó las disposiciones para que todo esté listo en este sentido", explicó esta fuente. (AFP)

22.22 | YouTube prohíbe que cadena rusa RT obtenga ingresos con sus videos

YouTube anunció este sábado que suspende la posibilidad de que algunas cadenas rusas, como RT, moneticen sus contenidos en la plataforma debido a las "circunstancias excepcionales" en Ucrania, invadida por Rusia. Informó asimismo que ha limitado el acceso a RT (antes llamada Russia Today) y a otras cadenas rusas en Ucrania, país invadido por tropas rusas desde hace tres días. "A la luz de las circunstancias excepcionales en Ucrania, estamos tomando una serie de medidas", declaró un portavoz de la compañía. "Nuestros equipos han comenzado a suspender la posibilidad de que algunas cadenas generen ingresos en YouTube, incluidos los canales de RT en todo el mundo", añadió. (AFP)

22.09 | Reino Unido y Ucrania llaman a aislar a Rusia "diplomática y financieramente"

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, concordaron este sábado en la necesidad de tender un estrecho cerco "diplomático y financiero" en torno a Rusia para castigarla por la invasión de Ucrania, informó el gobierno británico. Ambos dirigentes subrayaron, durante una conversación telefónica, "la necesidad de que la comunidad internacional aísle completamente a Rusia, diplomática y financieramente", y se congratularon por los avances de las consultas para excluir a Rusia del sistema de conexión interbancaria SWIFT, precisó Downing Street en un comunicado. (AFP)

21.58 | Francia enviará más equipos militares y combustible a Ucrania

Francia anunció este sábado que enviará a Ucrania equipos de defensa y combustible, y tomará medidas para congelar los bienes financieros de personalidad rusas en el país y luchar contra la propaganda rusa. Un Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, decidió "la entrega adicional de equipamiento de defensa" a las autoridades ucranianas, a las que también se apoyará con combustible, anunció el Elíseo tras la reunión. Además, se decidieron tomar medidas nacionales de congelación de los activos financieros de personalidades rusas en Francia y "medidas de lucha contra la propaganda por 'influencers' y medios rusos en suelo europeo". (EFE)

21.49 | Grecia denuncia "asesinatos" de personas de origen griego en bombardeos rusos en Ucrania

Grecia urgió el sábado a Rusia a poner fin a los bombardeos aéreos contra aldeas de Ucrania en los que habrían sido "asesinadas" al menos diez personas de la minoría griega que reside en esas zonas. "Llamamos a la Federación de Rusia a cesar los ataques aéreos y todas las acciones contra civiles", escribió el Ministerio griego de Relaciones Exteriores en un comunicado. Al menos diez personas pertenecientes a la minoría griega de Ucrania, que cuenta con unos 100.000 miembros, murieron en esos bombardeos, señaló el comunicado, que califica los ataques como "inaceptables acciones criminales". (EFE)

21.48 | Italia enviará cuatro cazas a Rumanía para reforzar el despliegue de la OTAN

El Gobierno italiano anunció que este domingo 27 de febrero enviará otros cuatro cazas a Rumania para reforzar el despliegue de la OTAN en el flanco sureste de la Alianza, tras la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Estos cuatro cazas Eurofighter se sumarán a otros cuatro que ya operan en la zona. "En el marco del refuerzo de la postura de disuasión en el flanco oriental de la Alianza, a partir de mañana Italia reforzará su presencia en Rumania duplicando el número de Eurofighters que ya operan en la actividad de policía aérea", dijo el ministro italiano de Defensa, Lorenzo Guerini. "Italia está contribuyendo con rapidez y convicción a las decisiones tomadas en el seno de la OTAN y ayer el Gobierno aprobó importantes medidas que prevén el refuerzo de la postura militar en el flanco oriental tras la inaceptable e injustificada agresión de Rusia a Ucrania", añadió. (EFE)

21.04 | Azerbaiyán envía a Ucrania medicamentos y le ofrece gratis combustible

Azerbaiyán envió un avión a Ucrania con ayuda humanitaria en forma de medicamentos y material médico por valor de 5 millones de euros, al tiempo que ofreció al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, combustible gratis de sus gasolineras en ese país. El mandatario ucraniano dijo hoy en un mensaje de video que Azerbaiyán ayudaría a Ucrania debido a las bajas reservas de petróleo y productos derivados. Las gasolineras de la filial ucraniana de la Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán (SOCAR) repostarán gratuitamente las ambulancias y los camiones de bomberos. Un avión de la compañía azerbaiyana Silk Way Airlines voló hoy desde Bakú a la ciudad polaca de Rzeszow con la ayuda humanitaria azerí, que luego será entregada a Ucrania por tierra, dijo a EFE una fuente del Gobierno. (EFE)

21.02 | Más de 3.000 detenidos en Rusia desde el jueves en manifestaciones antiguerra

Más de 3.000 personas han sido detenidas en Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania el jueves por manifestarse contra la guerra, informó la ONG de derechos humanos OVD-Info. "Al menos 3.052 personas fueron detenidas" desde el jueves, incluyendo 467 este sábado, en manifestaciones que se han multiplicado por toda Rusia a pesar de estar prohibidas, detalló OVD-Info. Las autoridades rusas amenazaron el mismo jueves con reprimir cualquier protesta "no autorizada" relacionada con "la tensa situación en materia de política extranjera". Ese día, al menos 1.391 personas fueron arrestadas en 51 ciudades (719 de ellas en Moscú). (AFP)

20.46 | El presidente ucraniano pide privar a Rusia de voto en el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el sábado privar a Rusia de su derecho de voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a la invasón de su país por tropas rusas. En una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, Zelenski pidió "privar al país agresor de su derecho de voto en el Consejo de seguridad de la ONU" y exigió la retirada de las tropas rusas, indicó el mandatario ucraniano en Twitter. Ambos hablaron de "calificar las acciones y las declaraciones de Rusia contra Ucrania de genocidio y de ayudar a entregar los cuerpos de los soldados rusos" muertos por las tropas ucranianas, según la misma fuente. (AFP)

20.42 | EE.UU. pide reunión el domingo del Consejo de Seguridad de ONU sobre Ucrania

Estados Unidos y Albania pidieron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo para adoptar una resolución que convoque "una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas" el lunes sobre la invasión rusa a Ucrania, informaron fuentes diplomáticas el sábado. Para que se adopte, nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad deberían votar a favor de la resolución. Este tipo de convocatoria, prevista en el reglamento de la ONU y usada en contadas ocasiones, no incluye la posibilidad de veto por parte de ninguno de sus cinco miembros permanentes, uno de los cuales es Rusia. (AFP)

20.35 | Biden advierte a Putin que la OTAN está "más unida" tras invasión a Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que la OTAN está más "unida" al subrayar que el presidente ruso, Vladimir Putin, cometió un error al invadir Ucrania, en medio de los crecientes enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas. "Mi objetivo desde el principio era asegurarme de que mantenía a la OTAN y la Unión Europea en sintonía", dijo Biden en una entrevista en el programa de radio de Brian Tyler Cohen. "No solo la OTAN está más unida, mira a lo que está ocurriendo respecto a Finlandia, mira a lo que está ocurriendo respecto a Suecia (...) Quiero decir que (Putin) está produciendo justo el efecto opuesto al que buscaba", dijo el mandatario en referencia a las señales de estos dos países, que no son socios de la Alianza, de que podrían considerar su ingreso tras las amenazas de Moscú. A su juicio, Putin pensó que "podría dividir a la OTAN, creando una gran apertura por la que podría pasar" y "eso no ha ocurrido". (EFE)

20.31 | Portugal suspende concesiones de nuevas Golden Visa a ciudadanos rusos

Portugal suspendió la concesión de visados a ciudadanos rusos a cambio de inversiones en el país, como medida cautelar ante las sanciones aprobadas por la Unión Europea por la guerra en Ucrania. "El Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) ya suspendió la apreciación de cualquier candidatura para autorizaciones de residencia para inversión, los vistos gold, de ciudadanos rusos", anunció el ministro de Exteriores luso, Augusto Santos Silva, en declaraciones a la cadena CNN Portugal. El canciller explicó que la UE aprobó el viernes un "régimen dinámico de sanciones" y es "muy probable" que más ciudadanos rusos sean sancionados en los próximos días, por lo que "cautelarmente" decidieron congelar las concesiones de estos visados para ese país. El régimen de "vistos gold" fue creado en octubre 2012 y desde entonces fueron concedidos un total de 431 visados a ciudadanos rusos, con una inversión total de 277,8 millones de euros. (EFE)

20.00 | Guterres transmite a Ucrania "determinación de la ONU a reforzar ayuda humanitaria"

El secretario general de ONU, Antonio Guterres, habló por teléfono el sábado con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para expresarle "la determinación" de la organización "de reforzar la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano", según un comunicado de Naciones Unidas. Guterres "informó al presidente (ucraniano) que Naciones Unidas hará un llamamiento el martes para financiar las operaciones humanitarias (de la organización) en Ucrania", señala el texto. (AFP)

19.52 | Alemania entregará a Ucrania 1.000 lanzacohetes y 500 misiles tierra-aire

Alemania va a entregar a Ucrania un millar de lanzacohetes antitanques y 500 misiles tierra-aire de tipo Stinger en su paquete de ayuda frente a la invasión rusa, anunció el sábado el gobierno. La entrega se hará "tan pronto como ea posible", agregó el gobierno germano en un comunicado. Esta decisión marca una ruptura, dado que el gobierno alemán prohíbe desde el fin de la segunda Guerra Mundial (1939-45) las exportaciones de equipos "letales" a las zonas de conflicto. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, explicó que "la agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de época y amenaza el orden establecido de posguerra". "En esta situación, es nuestro deber ayudar, tanto como podamos, a Ucrania contra el ejército invasor de Vladimir Putin", agregó. (AFP)

19.46 | Chile y Colombia colaboran para establecer centros de acogida en Polonia

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó sobre una alianza con la cancillería de Colombia para establecer dos centros de acogida para connacionales que residan en Ucrania y hayan migrado a Polonia tras la invasión rusa. "Con Colombia nos hemos puesto de acuerdo para establecer centros de acogida en la frontera entre Polonia y Ucrania con alojamiento, alimentación, orientación y emisión se documentos", dijo el mandatario durante un punto de prensa en Santiago. En el centro gestionado por Chile se encontrarán dos funcionarios del consulado en Varsovia, quienes estarán disponibles desde este sábado para atender a quienes lleguen al lugar, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. "Esta alianza colaborativa también irá en la línea de apoyar la coordinación de transporte hacia otras ciudades, brindar alojamiento temporal, la gestión de trámites en los puestos de control de fronteras, entre otros", agregaron. De los 53 chilenos que se contabilizaron en Ucrania, han logrado cruzar la frontera con Polonia cinco de ellos y están muy cerca de lograrlo otros nueve, confirmó el mandatario. (EFE)

19.17 | Rusia publica imágenes de Chernóbil tras su captura

Rusia publicó imágenes tomadas en la zona de exclusión de Chernóbil, cuya captura por el ejército de Moscú el primer día de la invasión de Ucrania causó preocupación. Un video publicado el sábado por el Ministerio de Defensa ruso muestra a soldados patrullando cerca de la planta, junto a un tanque. Un soldado dice a continuación con el rostro cubierto que los niveles de radiación están "bajo control" y asegura que "la protección de la zona se está llevando a cabo (conjuntamente) con la Guardia Nacional de Ucrania y el personal civil que trabaja aquí". El gobierno ucraniano había declarado previamente que el personal de la planta había sido evacuado. (AFP)

19.07 | Ecuador pide a compatriotas en Ucrania tomar trenes a la frontera con Polonia

El Gobierno de Ecuador pidió a sus compatriotas en Lviv (Ucrania) que tomen los trenes habilitados hacia la frontera con Polonia, con el objetivo de abandonar el territorio ucraniano sometido a la operación militar rusa. La cancillería ecuatoriana, en un mensaje de Twitter, pidió a sus ciudadanos que identifiquen a los funcionarios que los atenderán para coordinar sus viajes. "Diríjanse a la estación del tren. Se han habilitado tres trenes hacia la frontera con Polonia", y además, "identifiquen a los delegados en la estación que tendrán un distintivo de nuestro país", refirió la Cancillería sobre el mensaje enviado a los ecuatorianos. Precisó los "horarios de salida: 19H30 - 23H00 y 03H00", en un esfuerzo por asistir a los 702 compatriotas que había identificado en Ucrania, la mayoría de ellos estudiantes. (EFE)

18.58 | Alemania apoya una "restricción selectiva" en el acceso de Rusia a SWIFT

El Gobierno alemán se mostró dispuesto a una restricción "selectiva y funcional" del acceso de Rusia al sistema bancario SWIFT en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El Ministerio de Exteriores informó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que se está trabajando en la manera de limitar los "daños colaterales" de una desconexión de Rusia del sistema SWIFT "para que afecte a los que debe". "Lo que necesitamos es una restricción selectiva y funcional de SWIFT", agregó. (EFE)

18.39 | Chechenia confirma el envío de tropas a Ucrania

El líder de Chechenia, Ramzan Kadirov, confirmó la participación de efectivos chechenos en la guerra que lanzó Rusia hace tres días contra Ucrania. En un video publicado en su canal de Telegram, Kadirov asegura que los efectivos del cuerpo checheno de la Guardia Nacional desplegados en Ucrania tomaron una instalación militar ucraniana sin bajas. El líder checheno, tristemente célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional en esta república rusa, se jactó de que las fuerzas chechenas se apoderaron de la sede de una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Kadirov subrayó que una de las principales misiones de los militares que participan en la "operación especial rusa" en Ucrania radica en garantizar la seguridad de la población y evitar daños a las ciudades. "No tenemos deseos de luchar contra Ucrania o el pueblo ucraniano. Estamos en contra de quienes nos mataron y quienes nos quieren matar. Nuestra posición es garantizar la seguridad de nuestro Estado y nuestro pueblo. Y no queremos que ataquen a Rusia utilizando Ucrania", aseguró. (EFE)

18.23 | Miles de personas se manifiestan en Viena contra la guerra en Ucrania

Varios miles de personas, muchas de ellas ucranianos afincados en Austria, se manifestaron este sábado en el centro de Viena para protestar contra la invasión rusa de su país. Bajo los lemas "No a Guerra", "Salven Ucrania" o "Putin terrorista" los manifestantes, entre ellos muchos niños y familias, expresaron su rechazo a la guerra que el presidente ruso, Vladimir Putin, desató el pasado 24 de febrero en Ucrania. Varios activistas de la diáspora ucraniana en Viena hablaron ante la muchedumbre de forma emocional, con lágrimas en los ojos, para destacar que los ucranianos nunca aceptarán la ocupación rusa de su país. La concentración se celebró en la tarde del sábado en la llamada "Plaza de los Derechos Humanos", situada cerca del casco histórico de Viena. (EFE)

18.12 | Alemania autoriza envío de 400 lanzacohetes a Ucrania

Alemania autorizó la entrega a Ucrania de 400 lanzacohetes antitanque, rompiendo con su política tradicional de no exportar armas letales a zonas en conflicto, informó este sábado a la AFP una fuente gubernamental. "Teniendo en cuenta el ataque ruso contra Ucrania, el gobierno está pronto para enviar de manera urgente el material requerido para la defensa de Ucrania", indicó la fuente. (AFP)

18.01 | Cruz Roja teme que guerra en Ucrania se extienda a zonas densamente pobladas

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó el temor a que el conflicto en Ucrania se extienda a zonas con alta densidad de población, lo que podría tener consecuencias "devastadoras" para los civiles, "incluidos niños, enfermos y ancianos". "Nos preocupa que el conflicto afecte a zonas densamente pobladas, incluida la capital, Kiev, y otras ciudades importantes", destacó en un comunicado la jefa de la delegación de CICR en la capital ucraniana, Florence Gillette. La delegada pidió a las partes en conflicto que no olviden sus obligaciones con el derecho internacional humanitario, garantizando la protección de la población civil y de todas las personas que no toman parte en el combate, incluidos detenidos, heridos y enfermos. (EFE)

17.54 | Cuba asegura que su embajada en Ucrania sigue en funciones

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex) informó que su embajada en Ucrania se mantiene en funciones, mientras abogó por "la solución pacífica y negociada del conflicto", que ha escalado a una guerra lanzada por Rusia. El personal diplomático se encuentra bien y permanece en contacto con los cubanos residentes como parte de la asistencia consular, aseguró en Twitter la Cancillería, sin precisar la cantidad de connacionales que viven en Ucrania. A su vez, la directora de la Dirección de Europa y Canadá del Minrex, Gisela García, comunicó en esa red social que recibió la víspera al encargado de negocios de la embajada de Ucrania en La Habana, Oleksandr Kalinchuk. Cuba no ha condenado hasta el momento la acción militar en territorio ucraniano que lanzó Rusia hace dos días y tampoco ha reconocido a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Luagnsk, pero ha respaldado a Moscú en sus tensiones con Washington y las potencias occidentales. (EFE)

17.45 | Rusia, "frustrada" por la resistencia de Ucrania, dice el Pentágono

Rusia tiene en el interior de Ucrania a "más del 50 por ciento" de las tropas que había concentrado en las fronteras del país, pero parece "cada vez más frustrada" por la firme resistencia del ejército ucraniano, informó este sábado un alto cargo del Pentágono. "Calculamos que más del 50 por ciento de la fuerza que (el presidente ruso, Vladimir) Putin ha concentrado contra Ucrania (...) está movilizada" en el interior del país, dijo este funcionario que pidió el anonimato. "Además seguimos viendo signos de una resistencia ucraniana viable", añadió la fuente. "Creemos que los rusos están cada vez más frustrados por la pérdida de impulso en las últimas 24 horas, sobre todo en el norte de Ucrania". El sábado las fuerzas rusas aún no habían tomado el control de ninguna ciudad ucraniana ni del espacio aéreo ucraniano, agregó. (AFP)

17.06 | Blinken dice a los rusos: "Ustedes no merecen una guerra inútil contra sus vecinos"

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dirigió este sábado en Twitter al pueblo ruso para decirle que no "se merece" una guerra contra sus "vecinos" ucranianos y asegurarle que nadie intenta poner en peligro su seguridad. El mensaje se difundió en ruso e inglés el tercer día de la invasión de Ucrania, ordenada por presidente ruso Vladimir Putin. En este video, con la insignia del Departamento de Estado, se ve un texto sobre un fondo gris y blanco. "Al pueblo ruso: merecen vivir con seguridad y dignidad, como todos los demás, en todas partes", escribió Antony Blinken. "Nadie intenta poner esto en peligro. No merecen una guerra inútil con sus vecinos, amigos y familiares en Ucrania", añade el texto. "El pueblo ucraniano merece vivir en paz, como ustedes", concluyó. (AFP)

16.56 | Polonia afirma que 115.000 ucranianos llegaron a su territorio desde el ataque ruso

Unos 115.000 ucranianos cruzaron a Polonia desde el inicio del ataque ruso, anunció este sábado el viceministro polaco del Interior, Pawel Szefernaker. En una conferencia de prensa apenas cuatro horas antes, el responsable había hablado de 100.000 personas, lo que muestra cuán rápido los refugiados están huyendo del país en guerra. "Hasta el momento hay 115.000 personas que cruzaron la frontera ucraniano-polaca desde que estalló la guerra", dijo Szefernaker a la prensa en el pueblo de Dorohusk, en el este de Polonia. El funcionario indicó que un 90% de los migrantes tiene un lugar donde dormir, ya sea en casas de amigos o familiares y que el resto serán recibidos en centros de acogida que serán desplegados cerca de la frontera. (AFP)

16.53 | Suecia y Finlandia reiteran su derecho a entrar en la OTAN

Finlandia y Suecia reafirmaron el sábado su derecho a entrar en la OTAN si lo desean, a pesar de nuevas advertencias de Rusia en medio de su invasión de Ucrania. El viernes, el ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió que una adhesión de Finlandia o de Suecia a la OTAN -que según estos dos países nórdicos no está en la agenda- "tendría repercusiones militares y políticas graves". "Ya escuchamos eso en el pasado", matizó el ministro finlandés de Asuntos Exteriores Pekka Haavisto en la televisión pública Yle el sábado. Pese a la invasión rusa de Ucrania, tanto Helsinki como Estocolmo descartaron desde el jueves la idea de una petición expresa de adhesión a la alianza militar occidental. "Quiero ser muy clara. Es Suecia la que elige por sí sola y de forma independiente su línea de seguridad", aseguró el viernes la primera ministra sueca Magdalena Andersson en una rueda de prensa. (AFP)

16.39 | Rusia anuncia que amplía la ofensiva contra Ucrania en todas las direcciones

El ejército ruso recibió el sábado la orden de ampliar su ofensiva sobre Ucrania, a pesar de una creciente protesta internacional, afirmando que Kiev rechazó las negociaciones. "Hoy, todas las unidades han recibido la orden de ampliar la ofensiva en todas las direcciones, de acuerdo con el plan de ataque", indicó el ministerio de Defensa en un comunicado. (AFP)

16.21 | Embajador ucraniano en Alemania niega que su país rechace la vía diplomática

El embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnyk, calificó de "fake news" (noticia falsa) que su país haya rechazado la vía diplomática, tal y como afirmá Moscú, al tiempo que volvió a pedir armas defensivas para Ucrania. "Ucrania está dispuesta a poner fin a esta agresión rusa también por la vía pacífica diplomática y por eso les pido que crean lo que informan sus reporteros 'in situ' y no difundir las mentiras del Kremlin", dijo Melnyk en declaraciones a la cadena ntv. Subrayó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sigue en Kiev, el Gobierno está "totalmente operativo", la población está dispuesta a defender su país y el ejército "lucha ferozmente". "Y esto es también un mensaje a nuestros amigos alemanes: seguimos aquí, la guerra de exterminio contra Ucrania dura ya tres días y Ucrania no quiere rendirse ni se rendirá. Y eso quiere decir que es necesario que por fin nos ayuden", afirmó. (EFE)

16.05 | Londres cancela visados a jugadores bielorrusos de básquetbol

El gobierno británico anunció este sábado la cancelación de los visados a los integrantes de la selección masculina de básquetbol de Bielorrusia debido al apoyo de su país a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "El Reino Unido no acogerá a las selecciones nacionales de los países que son cómplices de la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por (el presidente ruso Vladimir) Putin", escribió en Twitter la ministra del Interior, Priti Patel. El equipo debía jugar el domingo en Newcastle (norte de Inglaterra). Bielorrusia está acusada de haber permitido a Rusia utilizar su territorio para la invasión, principalmente a las fuerzas que se dirigían hacia Kiev. (AFP)

16.01 | Suecia se negará a jugar contra Rusia en la repesca para el Mundial

Suecia se negará a jugar contra Rusia si ambos equipos deben enfrentarse en la repesca por una plaza para el Mundial de fútbol de Qatar 2022, como forma de protesta contra el ataque ruso a Ucrania, anunció el sábado la Federación Sueca de Fútbol. "Decida lo que decida la FIFA, nosotros no jugaremos contra Rusia en marzo", declaró en un comunicado el presidente de la Federación sueca, Karl-Erik Nilsson. Unas horas antes, Polonia anunció que no jugará contra Rusia en las semifinales de la repesca mundialista, donde debían enfrentarse el 24 de marzo en Moscú. (AFP)

DZC