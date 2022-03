++ Ucrania acusa a Rusia del traslado forzoso de 40.000 personas desde Mariúpol ++

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:33 EEUU dice que Putin está mal informado y distante con su estado mayor

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está mal informado sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y sus relaciones con su estado mayor se han deteriorado, dijo el miércoles la Casa Blanca en base a informes desclasificados de inteligencia.

"Tenemos información de que Putin cree que el ejército ruso lo engañó, lo que ha provocado una tensión continua con su estado mayor", afirmó la directora de comunicaciones de la presidencia estadounidense, Kate Bedingfield, en rueda de prensa.

"Uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que en estos sistemas ya no hay nadie que diga la verdad al poder de turno, o que tenga la posibilidad de hacerlo. Y creo que ese es un fenómeno que ahora vemos en Rusia", comentó por su parte el secretario de Estado, Antony Blinken, en un viaje a Argelia.

02:15 Biden y Zelenski discuten capacidades militares "adicionales" para ejército ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, hablaron sobre capacidades militares "adicionales" necesarias para ayudar al ejército de Ucrania, durante una llamada telefónica este miércoles, informó la Casa Blanca.

"Los dirigentes discutieron (...) los esfuerzos continuos de Estados Unidos y sus socios y aliados para identificar capacidades adicionales para ayudar al ejército ucraniano a defender su país", indicó el comunicado tras una conversación que duró 55 minutos. La Casa Blanca agregó que Biden había subrayado el impacto "determinante" de las armas suministradas por los estadounidenses en el curso del conflicto.

01:46 Zelenski denuncia la acumulación de tropas rusas para atacar el Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles una "acumulación de tropas rusas" para lanzar nuevos ataques en el Dombás, en el este del país, y dijo que no cree "en nadie" al mencionar la supuesta retirada de tropas invasoras de Kiev y Chernígov.

"Sobre la supuesta reducción de la actividad de los ocupantes en estas direcciones. Sabemos que esto no es una diversión, sino las consecuencias del exilio. Consecuencias del trabajo de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Y nos estamos preparando para esto", afirmó Zelenski en su alocución.

Añadió que "no creemos en nadie, en ninguna hermosa construcción verbal. Hay una situación real en el campo de batalla. Y ahora, esto es lo más importante. No regalaremos nada. Y lucharemos por cada metro de nuestra tierra". Sobre el proceso de negociación en curso, dijo que "siguen siendo palabras. Hasta ahora no hay detalles".

01:23 Rusia anuncia un cese del fuego local en Mariúpol el jueves para evacuar civiles

El Ministerio de Defensa ruso anunció que instaurará un "régimen de silencio", o sea un cese del fuego local, a partir de las 10H00 del jueves (07H00 GMT) en el asediado puerto ucraniano de Mariúpol para evacuar civiles.

Según la fuente, esta medida debe facilitar la apertura de un corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana de Zaporiyia. "Para que esta operación humanitaria tenga éxito, proponemos realizarla con la participación directa de representantes del Alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) y del Comité internacional de la Cruz Roja", agregó el ministerio en el comunicado.

01:11 Putin dice a Scholz que la UE podrá seguir pagando el gas ruso en euros

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo este miércoles al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, que la Unión Europea (UE) podrá seguir pagando el gas ruso en euros y no en rublos como lo había anunciado previamente, informó el gobierno alemán.

Según el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, Putin dijo que las compras de gas en abril seguirán pactándose en euros, "que serán transferidos como de costumbre al Banco Gazprom, no afectado por las sanciones" impuestas contra Rusia, y que ese banco convertirá entonces los pagos en rublos.

01:00 Ucrania acusa a Rusia en la ONU del traslado forzoso de 40.000 personas

Unas 40.000 personas han sido trasladadas forzosamente de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol a territorio ruso o controlado por Rusia, señaló hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la embajadora ucraniana, Eugenia Filipenko, quien reiteró que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en su país.

En la ciudad, que "se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Ucrania", las fuerzas rusas han matado alrededor de 5.000 personas, mientras 160.000 siguen malviviendo sin electricidad, calefacción o formas de comunicarse con el exterior, aseguró la embajadora ucraniana ante la ONU en Ginebra.

00:52 Zelenski hablará este jueves ante el Parlamento de Australia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablará por vídeo conferencia este jueves ante el Parlamento de Australia, como parte de su campaña para reafirmar el apoyo de la comunidad internacional contra la invasión rusa a su país, informaron este miércoles fuentes legislativas.

La Cámara de Representantes informó de que la intervención del mandatario se dará alrededor de las 17.30 hora local (06.30 GMT) tras las palabras de bienvenida tanto del primer ministro australiano, Scott Morrison, como del líder opositor, Anthony Albanese, según informó en su cuenta Twitter.

00:31 Eslovaquia expulsa a 35 diplomáticos rusos acusados de espionaje

Eslovaquia anunció hoy la expulsión de 35 diplomáticos rusos a los que acusa de realizar actividades de espionaje, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores y Asuntos Europeos, Juraj Tomaga.

Bratislava informó a Rusia de su decisión tras recibir "informaciones de los servicios de inteligencia sobre las actividades de otro diplomático ruso en violación de la convención de Viena", dijo Tomaga.

Eslovaquia expulsó el pasado 14 de marzo a tres empleados de la embajada rusa a los que acusó de haber cometido actos de espionaje y que tuvieron que abandonar el país en 72 horas.

00:15 Sube a 15 el número de muertos por ataque ruso a edificio oficial en Mikolaiv

El número de muertos en el ataque ruso de este martes contra un edificio oficial en la ciudad ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, ha ascendido a 15, según informó la agencia Ukrinform.

Los servicios de emergencia anunciaron en la tarde del miércoles que habían extraído de entre los escombros un total de 14 cuerpos sin vida, mientras que uno de los heridos murió en el hospital.

En una publicación en la red social Facebook, agregaron que en el lugar del ataque sigue trabajando en las tareas de rescate un equipo compuesto por 63 rescatadores, equipados con 12 vehículos, dos grúas, una excavadora y dos camiones.

00:02 AI denuncia una "caza de brujas" de Rusia contra los pacifistas

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que Rusia ha lanzado una "caza de brujas" contra todos los que se expresan en contra de la invasión rusa a Ucrania.

"Las autoridades rusas han lanzado una caza de brujas al armar de manera efectiva el sistema de justicia penal del país para enjuiciar a los manifestantes contra la guerra y a los críticos influyentes del Estado que han expresado su oposición a la invasión rusa de Ucrania", afirmó la ONG en un comunicado.

Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, afirmó que "la persecución de quienes se oponen a la invasión de Ucrania por parte de (el presidente ruso) Vladimir Putin va mucho más allá de los esfuerzos anteriores para reprimir a los manifestantes y activistas".

gs (efe, afp, ap, reuters)