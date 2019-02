Europa

Tusk: UE espera propuestas “concretas y realistas” de Londres

El presidente del Consejo Europeo dijo que el “que no haya noticias no siempre es una buena noticia”, en referencia a la aparente inacción del Gobierno de Theresa May.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, dijo este miércoles (13.02.2019) que los países que seguirán perteneciendo a la Unión Europea siguen esperando que el Gobierno de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, entregue propuestas "concretas y realistas” para acabar con el bloqueo en las negociaciones del "brexit”. "Que no haya noticias no siempre es una buena noticia. La UE de los 27 sigue esperando propuestas concretas y realistas de Londres sobre cómo salir del ‘impasse' en el ‘brexit'”, declaró el dirigente, tras reunirse con el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Hasta el momento, los diálogos sobre el "brexit” se hallan en un punto muerto. Este lunes 11 de febrero, Barnier se encontró con el negociador jefe de Reino Unido, Stephen Barclay, para intentar acabar con la parálisis. Sin embargo, no hubo solución alguna, al tiempo que Bruselas confirmó que tiene "claro” que no se reabrirá el acuerdo de retirada sellado en noviembre con May, que contempla una salvaguarda para evitar una frontera entre la República de Irlanda y el territorio británico de Irlanda del Norte. Escocia, en alerta Tras esa reunión del lunes, Barnier dijo que "es necesario que algo se mueva del lado británico; lo que hace falta en Reino Unido es claridad, movimiento”. Está previsto que las conversaciones continúen en los próximos días con el fin de acabar con el bloqueo y llegar así al 29 de marzo, fecha prevista de salida del Reino Unido, con un acuerdo de retirada que evite una marcha caótica. Al respecto, el asesor económico del Gobierno de Escocia, Gary Gillespie, dijo que una salida sin acuerdo provocaría un "cambio estructural” en la economía escocesa, pues del brexit se derivarían interrupciones en la logística, el suministro, el comercio, la inversión, la migración y la confianza en el mercado. Un "brexit” sin acuerdo alteraría las previsiones de crecimiento del 1,5 por ciento para 2019, agregó. DZC (EFE, Europa Press) Estos son los protagonistas del "brexit" La líder dubitativa: Theresa May Theresa May se convirtió en primera ministra luego de que David Cameron renunciara al cargo tras la votación del "brexit", en junio de 2016. Desde entonces, May ha intentado determinar qué tipo de "brexit" quiere su Gobierno. La línea más dura del Partido Conservador busca una salida a toda costa. Otros prefieren mantenerse cerca del bloque. La UE ha rechazado muchas de las exigencias de May.

Estos son los protagonistas del "brexit" El rebelde reacio: Jeremy Corbyn El líder laborista no juega ningún rol en las conversaciones sobre el "brexit", pero es influyente en su condición de jefe del principal partido opositor. Los laboristas han presionado al Gobierno, que tiene ligera mayoría en el Parlamento, para obtener un "brexit" suave. Pero la actitud de Corbyn ha sido tibia. En 1975, el izquierdista votó por la salida de Reino Unido de la Comunidad Europea.

Estos son los protagonistas del "brexit" El enemigo bullicioso: Boris Johnson Los dos turbulentos años de Boris Johnson como ministro de Exteriores llegaron a su fin el 9 de julio de 2018. El conservador había sido uno de los principales rostros de la campaña por salir de la UE y siempre desaprobó la propuesta de "brexit suave" de May, señalando que lo mejor era un quiebre total con la UE. En su día, fue el segundo miembro del gabinete en renunciar en 24 horas.

Estos son los protagonistas del "brexit" El alegre exdelegado: David Davis David Davis encabezó el Departamento Británico para la Salida de la UE y fue jefe negociador de su país hasta que dejó su puesto, el 8 de julio, 24 horas antes de que Downing Street anunciara también la salida de Boris Johnson. Davis se había opuesto durante años a la UE y por ello se le otorgó el cargo. Estuvo en varias rondas de negociaciones con su contraparte de la UE, Michel Barnier.

Estos son los protagonistas del "brexit" Tras los pasos de Davis: Dominic Raab Tras la renuncia de David Davis, Theresa May convocó al euroescéptico Dominic Raab. Este legislador pro "brexit", había ejercido antes como jefe de personal de Davis. Previamente, había trabajado para un negociador palestino en el proceso de paz de Oslo, además de desempeñarse como abogado internacional en Bruselas. El 15 de noviembre, también Raab renunció al cargo.

Estos son los protagonistas del "brexit" El diplomático del cambio: Jeremy Hunt Jeremy Hunt fue el encargado de Salud del Reino Unido hasta que reemplazó a Johnson como titular de Exteriores, en julio de 2018. El político, de 51 años, había apoyado la permanencia en la UE, pero dijo en 2017 que había cambiado de opinión en respuesta a la "arrogancia de la Comisión Europea" en las conversaciones sobre el "brexit". Se ha comprometido a lograr "un gran acuerdo" para Reino Unido.

Estos son los protagonistas del "brexit" El duro: Nigel Farage Nigel Farage fue el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido ((UKIP) hasta julio de 2016. En su rol, ayudó a presionar al entonces premier David Cameron para que llamara a un referéndum sobre el "brexit". Fue un activista en la campaña por dejar la UE, y todavía tiene cierta influencia en las conversaciones debido a su enorme popularidad entre los que apoyan el "brexit".

Estos son los protagonistas del "brexit" El hombre de las finanzas: Arron Banks El empresario Arron Banks es amigo de Farage y donó una cantidad de dinero importante al antiguo líder de UKIP, llegando a convertirse en el mayor financista del movimiento por la salida de la UE. Tuvo varias reuniones con autoridades rusas antes del referéndum, pero ha rechazado acusaciones de haberse coludido con Rusia de cara al "brexit", calificando las denuncias como una "cacería de brujas".

Estos son los protagonistas del "brexit" Los jefes europeos: Jean-Claude Juncker y Donald Tusk Los presidentes de la Comisión Europea (Juncker) y del Consejo Europeo (Tusk) son los cargos más importantes dentro del bloque. Juncker dirige el Ejecutivo. Tusk representa a los 27 gobiernos de la UE. Y ambos han liderado la posición de Bruselas en las negociaciones. Lo que diga Tusk es muy importante: sus 27 jefes -y no la Comisión- son los que votarán el acuerdo que se alcance con Londres.

Estos son los protagonistas del "brexit" El europeísta acérrimo: Michel Barnier Desde que fue nombrado negociador principal para el "brexit", en octubre de 2016, el exministro de Exteriores de Francia y comisionado europeo se ha convertido en un nombre familiar en la UE. Pese a su prominencia, Barnier tiene un margen de acción limitado. Su función es seguir las estrictas directrices que imponen los 27 e informar periódicamente de los avances en las conversaciones.

Estos son los protagonistas del "brexit" El vigilante inquieto: Leo Varadkar El premier irlandés ha sido uno de los líderes más importantes durante las negociaciones. Reino Unido ha dicho que abandonará la unión aduanera y el mercado único de la UE. Eso significa que Irlanda, miembro de la UE, podría reinstalar controles aduaneros en la frontera con Irlanda del Norte, una región británica. Pero Varadkar ha dicho que el regreso de una "frontera dura" no es aceptable.

Estos son los protagonistas del "brexit" Los agentes del poder: los 27 Los líderes de los 27 gobiernos de la UE han dirigido las negociaciones. Han acordado los lineamientos generales que deben encauzar el camino del jefe negociador Barnier, y han ayudado a crear una posición común que debe ser coordinada por Tusk y Juncker. Cada gobierno puede, además, influir en el resultado final, pues el acuerdo debe ser aprobado por unanimidad. Autor: Alexander Pearson

