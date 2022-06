Turquía: los últimos nómadas

Ellos mismos saben que su población disminuye constantemente y, sin embargo, se aferran a sus tradiciones.

En invierno residen en forma permanente en las llanuras de la costa mediterránea de Turquía mientras que en la primavera se trasladan con sus animales a las montañas. Pero el Estado, los militares y los grandes terratenientes les generan cada vez más dificultades. ¿Cuánto tiempo podrán continuar con esta tradición? Pervin Savran, de 63 años, lidera la lucha de los derechos de los nómadas. Un informe de Nevin Sungur y Gunnar Köhne desde los Montes Tauro turcos.



Un reportaje de Nevin Sungur y Gunnar Köhne

Horarios de emisión:

DW Español

SA 11.06.2022 – 10:03 UTC

SA 11.06.2022 – 13:03 UTC

SA 11.06.2022 – 22:15 UTC

DO 12.06.2022 – 08:15 UTC

DO 12.06.2022 – 11:15 UTC

DO 12.06.2022 – 15:15 UTC

LU 13.06.2022 – 00:15 UTC

LU 13.06.2022 – 04:15 UTC

LU 13.06.2022 – 07:03 UTC

LU 13.06.2022 – 16:03 UTC

LU 13.06.2022 – 19:03 UTC

MA 14.06.2022 – 10:45 UTC

MA 14.06.2022 – 17:03 UTC

MI 15.06.2022 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5