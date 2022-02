Turquía amenaza con bloquear a DW

La Autoridad Reguladora de Medios de Turquía (RTÜK) ha solicitado a tres canales internacionales que pidan una licencia de transmisión para poder emitir en ese país. Deutsche Welle es uno de los medios afectados por esa decisión.

A través de Twitter, Onur Konuralp, miembro de la RTÜK, escribió este jueves (10.02.2022): "La RTÜK le dio un plazo de 72 horas a Deutsche Welle, Voice of America y Euronews para solicitar una licencia de transmisión dentro de ese lapso, de lo contrario, están amenazadas con una prohibición de transmisión”. Konuralp pertenece al opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP).

El vicepresidente de la RTÜK, Ibrahim Uslu, confirmó a la agencia DPA esa noticia. Dijo que DW debe solicitar de inmediato una licencia para sus contenidos en su propia página web. De no hacerlo, la oferta de DW en internet ya no será accesible en Turquía. La decisión oficial de RTÜK podrá verse, según Uslu, durante un período de siete a diez días en la página de ese organismo regulador. Esa decisión también afecta a las redacciones turcas del canal internacional estadounidense Voice of America y del europeo Euronews.

Crítica de la oposición

Para Ihlan Tasci, periodista y miembro de la RTÜK, la medida es otro paso para silenciar el trabajo del periodismo crítico. En entrevista con DW, dijo que "con esta decisión, los canales internacionales ahora también están por primera vez, además de los canales regionales, en la mira de la autoridad supervisora de medios". Una decisión muy llamativa en todos los aspectos. En su opinión, este paso supondría una injerencia directa en la libertad de prensa. Onur Konuralp también criticó duramente la medida. Dijo a DW que el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), quiere controlar todo tipo de transmisiones por internet, tanto a nivel nacional como internacional.

El vicepresidente de la RTÜK, Uslu, rechaza esas críticas, y defiende la medida diciendo que no tiene nada que ver con censura. Solo "se trata de una medida técnica que obedece a la Ley de Medios turca de 2019”.

Sobre la decisión de la RTÜK, un portavoz de DW señaló: "Nos enteramos por los medios de una posible decisión de RTÜK que también podría tener impacto en DW. Sin embargo, solo podemos realizar un análisis vinculante, y planificar cómo proceder, después de que haya una notificación oficial de esa autoridad”.

En 2019 entró en vigor en Turquía una ley que otorga al gobierno del AKP más poderes para controlar las plataformas de internet. Estipula que todas las emisoras deben tener licencia y estar representadas en Turquía. Las licencias deben tener una validez de 10 años.

Turquía ha reforzado la vigilancia de los medios en los últimos años, brindando a la RTÜK, que obedece al AKP, una amplia supervisión de todos los contenidos en la red. Alrededor del 95 por ciento de los principales medios de Turquía han estado en manos de empresas cercanas al gobierno durante años, que también reciben grandes encargos del gobierno del AKP. El partido gobernante turco AKP también domina la junta de RTÜK.

