Turista invade en motocicleta las ruinas de la antigua Pompeya

Un turista "visitó" de forma insólita las excavaciones históricas de Pompeya. El visitante, de nacionalidad australiano, invadió con una motocicleta alquilada las ruinas de la antigua ciudad el miércoles, informó el periódico Corriere della Sera (jueves). El hombre de 33 años recorrió 1,5 kilómetros en el importante parque arqueológico hasta que fue detenid por carabineros.

Según el informe, el turista ingresó al parque sin darse cuenta, por una entrada lateral que estaba abierta debido a trabajos de mantenimiento. El australiano les dijo a los funcionarios que no sabía que no estaba permitido conducir en motocicleta por ese sitio. Ahora enfrenta un cargo de allanamiento. Las excavaciones no fueron dañadas por la excursión motorizada no autorizada, dijeron funcionarios locales.

Pompeya quedó sepultada bajo el barro y las cenizas por la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d. C. y no fue redescubierta hasta el siglo XVIII. La ciudad es considerada una de las mejor conservadas de la antigüedad. El área arqueológicamente relevante de Pompeya cubre alrededor de 66 hectáreas.

EL(kna)