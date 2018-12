Tsunami en Indonesia: "Nunca evitaremos totalmente catástrofes así"

Deutsche Welle: ¿Cómo se originó esta catástrofe en el Estrecho de Sunda, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital indonesia, Yakarta?

Jörn Lauterjung: con toda probabilidad, el tsunami fue causado por la erupción del volcán Anak Krakatu. Si bien se había medido previamente la actividad volcánica y sísmica, llegar a predecir si estas provocarán un tsunami es muy difícil.

¿Por qué no funcionó el sistema de alerta temprana?

El sistema de alerta temprana se centra en los terremotos. Por la sencilla razón de que el 90 por ciento de todos los tsunamis que observamos son provocados por fuertes terremotos con una magnitud de 6,5 a 7 grados en la escala Richter o incluso más. Para una actividad sísmica menos, como registramos esta vez, el sistema de alerta temprana no se activa. De lo contrario, habría demasiadas falsas alarmas, ya que una actividad de menos intensidad no suele provocar tsunamis.

¿Diría que tras este caso habría que bajar el umbral de alarma de esos 6.5 grados?

"En 2004 el tsunami fue provocado por un fuerte terremoto, ahora por un volcán", geólogo Jörn Lauterjung.

No, eso no tendría ningún sentido en absoluto porque medimos actividad sísmica de magnitudes 4 a 5 casi a diario en diversos lugares de Indonesia, por lo que se estarían emitiendo alarmas de tsunami constantemente. Una vez más, casi todos los tsunamis que observamos son provocados por fuertes terremotos y apenas el diez por ciento de todos los tsunamis por actividad volcánica o deslizamientos de tierra. Es por eso que ponemos el umbral tan alto.

¿Cree que puede haber otro en los próximos días?

No, no lo creo.

El estrecho de Sunda, en una imagen satelital.

¿Qué aconseja a la gente del lugar?

Esta es una pregunta muy difícil de responder. Hace casi exactamente tres meses, el 28 de septiembre, fue el tsunami de Sulawesi, con más de 2.000 víctimas, un tsunami provocado por deslizamientos de tierra. Quiero decir, en los próximos meses o años se podría aleccionar a la gente para que tenga más conocimiento, para que entiendan que estos fenómenos pueden darse una y otra vez. Y que ni siquiera un sistema de alerta temprana que funcione da una garantía del cien por ciento.

¿Su conclusión es que tales catástrofes no podrán ser evitadas en el futuro?

El sistema de alerta temprana tampoco lo pretendió nunca. Estaba completamente claro que fenómenos catastróficos con heridos y muertos pueden seguir ocurriendo una y otra vez…Un sistema de alerta temprana trata en última instancia de minimizar los daños, pero nunca evitaremos totalmente catástrofes así.

Jörn Lauterjung es geólogo en el Centro Alemán de Invesitgaciones Geológicas (GFZ).

La entrevista fue realizada por Oliver Pieper (lgc/cp).

