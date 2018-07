Trump y Juncker en Washigton, ¿convencerá la UE a EE.UUU.?

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, no tiene miedo a la hora de hacerse rápidamente amigo de sus interlocutores. En Bruselas, es conocido por abrazar y besar a casi todos cuando se trata de hacerlo para lograr su objetivo, es decir, para crear un buen clima de conversación. ¿Cómo reaccionará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el lenguaje corporal del presidente de la Comisión durante la reunión privada en la Oficina Oval, este miércoles?

Competidor, oponente, enemigo

El presidente estadounidense Trump impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la UE. Por su parte, la UE ha respondido con aranceles a productos estadounidenses. Ambas partes se han demandado mutuamente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Trump ha estado amenazando con aplicar aranceles a los automóviles europeos durante meses, lo que podría afectar particularmente a la industria automotriz alemana. Hace diez días, el presidente declaró que la UE era un competidor arrollador, adversario e incluso enemigo: "La Unión Europea es un enemigo. Vean lo que nos hacen con el comercio. No pensarías en la UE de inmediato, pero es un enemigo", dijo Trump en una entrevista con la CBS.

¿Oferta de Bruselas?

El asesor de política económica del presidente, Larry Kudlow, espera que los europeos lleguen con una oferta para los mercados libres de impuestos. "Jean-Claude Juncker hará una sugerencia importante", dijo el consejero la semana pasada en una entrevista a CNBC. Sin embargo, la Comisión de la UE anunció unos días más tarde que no había ofertas para poner sobre la mesa en Washington. Tampoco la declaración de Kudlow de que la canciller Angela Merkel está detrás de la supuesta oferta de la UE, no tiene mucho que ver con la realidad comercial de la UE. Juncker rechaza todos los intentos de acuerdos bilaterales entre los países de la UE y Donald Trump. "Solo la Comisión de la UE es responsable de formular la política comercial de la Unión Europea, por lo que cualquier intento de dividir a los europeos es inútil".

Juncker lo intenta de nuevo con hechos

Que la política comercial está comunitarizada en la UE, es decir, que sea operada conjuntamente por los 28 Estados de la UE, no parece estar claro para el presidente estadounidense. "Tengo que decirle que la UE es muy complicada. Tal vez la cosa más complicada de la historia", se quejó Trump en la entrevista a CBS. Por lo tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha propuesto mostrar, una vez más, al presidente de los Estados Unidos las posturas de la UE y los beneficios del libre comercio a través del Atlántico. "Ya mostré mi enfoque en la reunión del G7 en Canadá, donde repetí los argumentos europeos al presidente estadounidense y lo haré una y otra vez. No son noticias falsas, sino hechos objetivos", dijo Juncker.

¿Cómo reaccionará Trump ante la visita y los argumentos del presidente de la Comisión de la UE, Juncker?

La UE quiere distender la situación

Si el conflicto de los aranceles se extendiera a los autos, sería un "desastre", dijo la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, en Bruselas. Ella acompañará a Juncker a Washington. Se debe dejar claro a Trump que las cadenas de producción están tan entrelazadas que los empleos en Estados Unidos también se verían amenazados por los nuevos aranceles. "Queremos distender la situación tan pronto como sea posible, antes de que nos estalle ante nuestras narices, y la economía, la amistad transatlántica y el orden mundial se vean perjudicados", dijo Malmström en Bruselas antes de su salida hacia Washington. Sin embargo, Donald Trump no ha quedado impresionado, por el momento, por estos argumentos ya conocidos.

En cambio, le gusta mezclar la política comercial con la política de seguridad y defensa. Trump dijo de la UE, en su entrevista con la cadena estadounidense CBS: "En lo que respecta al comercio, se han aprovechado de nosotros. Muchos de estos países pertenecen a la OTAN y no han pagado sus cuentas”. La comisario Malmström no ve con buenos ojos el vínculo entre las cuestiones comerciales y la alianza militar por parte de Trump. Después de todo, el comercio tiene lugar entre empresas y personas, no entre Estados. Los ciudadanos terminarían pagando la factura, según Malmström.

¿TTIP como solución?

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tratará de presentarse ante Trump con la mayor seguridad posible. Después de todo, la UE es el mayor socio comercial de EE. UU., y el mercado de exportación más importante para las empresas estadounidenses. La UE acaba de firmar un tratado de libres comercio con Japón y se está ratificando otro con Canadá. Con América Latina y China se están negociando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha reintroducido un posible intercambio de bienes libre de impuestos entre EE. UU. y la UE en la cumbre de los veinte países más importantes del mundo (G20), en Argentina.

¿Podría ser la solución? El libre comercio habría sido parte del acuerdo global TTIP entre la UE y EE.UU, que se ha congelado desde que Trump es presidente de EE. UU. Las negociaciones sobre el TTIP podrían reanudarse. El eurodiputado de la CDU y experto en comercio, Daniel Caspary, ya había propuesto en junio cambiar el nombre de un nuevo acuerdo "Trump-TIP" o "Tremendo Trump-TIP" si es por el bien de la causa. Trump probablemente podría venderlo como un gran éxito cosechado por él mismo.

Bernd Riegert (RMR/CP)

