Trump se celebra a sí mismo en el Día de la Independencia

"Independance Day" no es solo el nombre de una película, sino también y sobre todo el feriado nacional del 4 de julio en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses festejan el Día de la Independencia con amigos y familiares, a menudo con barbacoas y por la noche mucha gente ve los fuegos artificiales que organizan casi todas las ciudades de EE. UU. Tradicionalmente se trata de un día en gran medida apolítico. Pero esta vez todo es diferente.

El presidente Donald Trump ya había anunciado con mucha antelación que esta vez quería dar un discurso en el corazón de la capital de Estados Unidos: desde las escalinatas del monumento a Abraham Lincoln. En febrero anunció en Twitter, para el 4 de julio, un discurso "de vuestro presidente favorito: yo".

Es muy inusual que un presidente de Estados Unidos asista al evento principal del 4 de julio en Washington. Presidentes anteriores, como Barack Obama o George W. Bush, aprovecharon esa fecha para participar en ceremonias de naturalización de nuevos ciudadanos estadounidenses. Bill Clinton visitó varios buques de la Marina en nueva York el 4 de julio de 2000. Incluso cuando el país cumplió 200 años, en 1976, el presidente Gerald Ford observó las festividades nocturnas solo desde la Casa Blanca después de haber dado un discurso en el Salón de la Independencia de Filadelfia.

El único presidente que participó directamente en la celebración oficial del Día de la Independencia en Washington fue, según el Washington Post, Harry S. Truman. El 4 de julio de 1951, en el Monumento a Washington, en el 175º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el mandatario demócrata pronunció un discurso sobre el avance de las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea.

Trump "se apodera del cumpleaños de EE. UU."

A mucha gente en Washington y en el resto del país no le agrada que la celebración de 4 de julio sea utilizada por Trump de esta manera. "Al apoderarse de la fiesta de cumpleaños de EE. UU. … el Sr. Trump está pisoteando una larga tradición: la de mantener la celebración imparcial e incluso apolítica, como un evento que une a la nación", escribe Michelle Cottle en un comentario publicado por "The New York Times". "El presidente ha decidido que lo único que faltaba en la celebración nacional era él mismo."

Estos aviones de combate F/A-18 Hornet también forman parte de las celebraciones.

Pero el discurso del presidente no es la única novedad. Al tradicional desfile de la mañana y el concierto anual "A Capitol Fourth" se suma esta vez la celebración "Salute to America", que incluye no solo el discurso de Trump, sino también un homenaje a las fuerzas militares estadounidenses, que, como nunca se cansa de subrayar el presidente, son las "más grandes del mundo". El presidente había deseado desde hace mucho tiempo una especie de desfile militar. Ahora lo consiguió.

El costo total todavía no se conoce. El martes, dos días antes del evento, la comisión responsable aún no había sido informada sobre las cifras exactas. Pero una cosa ya está clara: los costos de seguridad solo para el discurso de Trump en el Monumento a Abraham Lincoln son extremamente altos. Sin embargo, esos detalles no le interesan demasiado al presidente.

(gg/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |