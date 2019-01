Trump: “No se avanzó” en nueva cita para destrabar cierre del Gobierno

Por medio de su cuenta en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado (05.01.2019) a la última reunión que tuvo el vicepresidente, Mike Pence, con los líderes demócratas, en un nuevo intento por poner fin al cierre de la Administración, que tiene a varias agencias del Gobierno sin fondos para operar y a 800.000 funcionarios sin cobrar salarios.

Pence se encontró con la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El apuro por poner fin a la situación se debe a que ya se extiende por dos semanas, por lo que este domingo 6 de enero volverá a haber un encuentro. El punto de discordia sigue siendo la exigencia de Trump de recibir 5.600 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

"No se avanzó mucho hoy", indicó el gobernante, que se mantiene inquebrantable en su exigencia de recursos para cumplir una de sus principales promesas electorales. "Después de muchas décadas, debemos arreglar de manera definitiva y para siempre los problemas en la frontera sur", agregó el jefe de Estado, que se mantuvo muy activo en la red social del pajarito.

No se habló de dinero

Un miembro del equipo de Pence, en cambio, aseguró a la prensa que la reunión fue "productiva”, pero reconoció que no hubo conversaciones en profundidad sobre los montos para el muro, que es precisamente el tema central de la discordia. El jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo a CNN que "no hicimos muchos progresos en la reunión, lo que me sorprendió”.

En tanto, los demócratas exigieron al Gobierno que reabra la administración, señalando que cualquier discusión sobre la seguridad fronteriza se ve dificultada por el hecho de que hay agencias gubernamentales que no están funcionando. En la semana, Pelosi calificó de "inmoral” y "un desperdicio de dinero” el plan de Trump de erigir un muro. Según sondeos publicados por Reuters, el 50 por ciento de los estadounidenses culpa a Trump del "shutdown”, mientras que un 32 por ciento responsabiliza a los demócratas.

DZC (EFE, Reuters)

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina Lima: ricos y pobres Diez kilómetros de largo tiene el llamado "Muro de la vergüenza" en la capital de Perú. Coronado por filosos alambres de púa, su objetivo es partir por la mitad un cerro: por un lado las "invasiones" (terrenos tomados fuera del marco legal por pobladores de menos recursos) y, por el otro, barrios acomodados. Empezó a construirse en los 80 y hasta 2012 se seguían sumando metros a este murallón.

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina Argentina-Paraguay: socios del Mercosur separados Tante polémica generó en 2015 el levantamiento del muro de cinco metros de altura y 1,3 kilómetros que separa a Posadas (Argentina) de Encarnación (Paraguay), que una petición online en la plataforma Change.org reunió más de 8 mil firmas para exigir su demolición. Pero el muro sigue ahí, construido a medias entre el Estado y la empresa que opera la central hidroeléctrica en el río Paraná.

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina México: freno al sueño americano Aunque la frontera entre México y EE. UU. está amurallada en muchos sectores, el presidente Donald Trump hizo de la construcción de un muro fronterizo su bandera de lucha. Tras llegar al poder, prometió cumplir su palabra. Pese a la oposición casi unánime de la comunidad internacional, Trump parece decidido a seguir adelante. La frontera entre ambos países tiene casi 3.200 kilómetros de longitud.

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina Perú-Ecuador: pared a pasos de monumento a la paz Perú reclamó en junio de 2017 ante las autoridades ecuatorianas por los trabajos para levantar un muro en la frontera entre Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador). Con 2,5 kilómetros de extensión y 4 metros de altura, el muro forma parte de los acuerdos de paz firmados en 1998 tras la Guerra del Cenepa, en 1995, dicen en Quito, e incluye un parque y un centro comercial.

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina Río de Janeiro: favelas amuralladas A comienzos de 2009, las autoridades de Río de Janeiro decidieron cercar algunas favelas con enormes muros de entre 80 centímetros y tres metros. La explicación oficial era que con estas paredes se buscaba contener el crecimiento de los barrios y proteger la vegetación circundante. Otros pensaron que, en realidad, se buscaba encerrar a los pobres para evitar que sus barrios siguieran ampliándose.

Seis muros que pretenden separarnos en América Latina Chile: ya no hay muro, hay reja En 2002, la alcaldesa de Lo Barnechea (un barrio adinerado de Santiago), Marta Ehlers, mandó a construir un muro para separar a las casas más acomodadas de la población La Ermita, más pobre. Tras la polémica, se decidió echar abajo el muro y vincular ambos sectores de la comuna a través de un paso que es vigilado por una caseta con guardias. Y en vez de muro, hoy hay una reja. Autor: Diego Zúñiga



