Trump no quiere escuchar grabación de la muerte de Khashoggi

Mientras se espera conocer el resultado de la investigación de la CIA sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, el presidente estadounidense, Donald Trump dio una exclusiva entrevista a la cadena Fox, donde señaló que no quiere escuchar la grabación de audio del asesinato del periodista disidente saudí Jamal.

Trump prometió que presentará "un informe muy completo" sobre la muerte del periodista saudí, lo que ocurrirá probablemente el lunes o martes, y que incluirá quién ordenó el asesinato y quién lo llevó a cabo.

"Tenemos la grabación", dijo en referencia al audio que le entregó el Gobierno turco. "No me gustaría escuchar la cinta, no hay motivo para hacerlo", dijo señalando que ser informado de lo ocurrido fue suficiente para él.

Trump le preguntó a su asesor si debería escuchar la cinta y éste se lo desaconsejó. "Sé todo lo que se deriva de esa cinta sin tener que escucharla", dijo, asegurando que es dolorosa y horrible. El asesinato fue "muy violento, despiadado y terrible", añadió en la conversación. Además, el presidente estadounidense afirmó que no sabe si el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le ha mentido sobre lo ocurrido. "No lo sé, sabes, quién puede saber de verdad", dijo Trump en un momento de la entrevista, en respuesta a una pregunta sobre si Bin Salmán le había engañado.

Aunque no está claro lo que contienen los audios. El diario "The New York Times" publicó que incluyen una llamada de teléfono de un miembro del comando de asesinos a Riad para informar de que la misión estaba cumplida.

El columnista colaborador de "The Washington Post" y crítico acérrimo del príncipe heredero saudí fue asesinado el 2 de octubre después de ingresar al consulado de su país en Estambul para realizar un trámite con el fin de casarse con su novia turca. Sus restos aún no han sido localizados.

MN (efe, dpa)

