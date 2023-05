Trump fue condenado a pagar 5 millones de dólares por "difamación" en caso de abuso sexual

Los nueve miembros del jurado decidieron tras un juicio civil que el expresidente no violó a E. Jean Carroll, pero sí le consideraron responsable de difamarla, informaron The New York Times, CNN y otros medios.

Trump fue condenado a pagar a Carroll un total de 5 millones de dólares por daños y perjuicios, según los informes.

jov (afp, cnn)