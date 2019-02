Trump firma la directiva para crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, rubricó este martes (19.02.2019) una directiva para crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos, una nueva rama de las Fuerzas Armadas dedicada a abordar las amenazas en el espacio exterior. "Nuestro destino, más allá de la Tierra, no es sólo un asunto de identidad nacional, sino de seguridad nacional", dijo el mandatario tras la firma de la Directiva de Política Espacial 4, que sienta las bases para la creación de esta fuerza, pero que todavía debe obtener la aprobación del Congreso.

La medida reclama al Departamento de Defensa que desarrolle una propuesta legislativa para crear así una sexta rama de las Fuerzas Armadas -las otras cinco son los Ejércitos del Aire y de Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera. Sin embargo, Trump desistió de crear un nuevo cuerpo independiente y la nueva fuerza quedará bajo mando de la Fuerza Aérea, como había recomendado el Departamento de Defensa.

La Casa Blanca ha recalcado en un comunicado que el espacio es "un interés nacional vital" dado que "el uso del espacio es necesario para garantizar la seguridad del país, proteger vidas y apoyar el estilo de vida", antes de agregar que Trump "sabe que la guerra está cambiando y que el espacio es ahora un campo de batalla como el aire, la tierra y el mar".

Como argumento, los defensores de la Fuerza Espacial recuerdan que China y Rusia tienen ya su rama especializada en el espacio. De hecho, tanto el Departamento de Defensa como las principales agencias de inteligencia del país han reconocido que la hegemonía estadounidense en el espacio está en peligro ante "el avance" tecnológico de "posibles adversarios" que podrían intentar bloquear los recursos espaciales de Washington en un hipotético conflicto armado.

Preguntado ante la prensa por la conversación que había mantenido momentos antes con el presidente surcoreano Moon Jae-in, respondió que "el objetivo final es la desnuclearización de Corea del Norte", pero descartó tener "un calendario urgente al respecto": "No tengo ninguna prisa, mientras no haya ensayos (nucleares), no tengo prisa", agregó. "Espero que pasen cosas muy positivas. Creo que serán un par de días muy emocionantes", afirmó respecto a su encuentro con el presidente norcoreano Kim Jong-un en Hanoi, los próximos 27 y 28 de febrero.

