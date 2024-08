Trump divaga en mitin entre economía e insultos personales

El candidato presidencial republicano Donald Trump se desvió repetidamente este sábado (17.08.2024) de un mensaje centrado en la economía de Estados Unidos hacia comentarios inconexos, insultos y ataques personales, incluida la declaración de ser más atractivo que su rival Kamala Harris.

Durante un mitin, en Wilkes-Barre, en el noreste de Pensilvania, Trump pareció tener dificultades para adaptarse a su nuevo oponente después de que los demócratas reemplazaran a su candidato y en su último mitin de campaña osciló entre señalar sus puntos sobre la política económica y lanzar algunos insultos e imitaciones del presidente Biden.

Durante la última semana, durante las apariciones de campaña se ha alejado de las políticas sobre las que se esperaba que hablara y, en su lugar, se ha desviado a una serie de líneas de ataque e insultos familiares, dijo la agencia estadounidense AP.

Este sábado, Trump continuó con sus ataques a sus rivales y aseguró que Biden "odia" a Harris porque ésta "lo derrocó" para poder postularse a las elecciones de noviembre, en un aparente intento de dividir a los demócratas antes del inicio de su Convención Nacional el lunes.

"Joe Biden la odia (a Kamala Harris), ¿vale? La odia. No importa si me salgo del 'teleprompter' por un segundo. La odia porque provocó su derrocamiento (...) Gasté 100 millones de dólares en hacer campaña contra Biden. Si no hubiera debatido con él, seguiría presentándose", añadió el magnate.

Más guapo que Kamala Harris y ataques a la prensa

Cuando comenzó a reflexionar sobre la imagen reciente de Harris en la portada de la revista Time, comentó sobre el parecido de la imagen con los íconos clásicos de Hollywood Sophia Loren y Elizabeth Taylor y luego se enfrentó a un columnista del Wall Street Journal que comentó a principios de este mes sobre la belleza de Harris.

"Soy mucho más guapo que ella", dijo Trump, provocando risas de la multitud. "Soy una persona más guapa que Kamala".

Trump también arremetió duramente contra ABC, la cadena estadounidense donde debatirá contra Harris el 10 de septiembre, calificando a los trabajadores del canal como "personas horribles", malas y deshonestas.

Pero ABC no fue el único medio al que Trump criticó con severidad, también descalificó el trabajo de los periodistas de otras cadenas como CBS, CNN o del periódico The New York Times. De este último aseveró en tono burlesco que "sacan en portada siempre lo que hacen Kamala Harris y su encantador marido".

Candidata demócrata con leve ventaja en sondeos de Pensilvania

El exmandatario llenó un recinto con capacidad para 8.000 personas en esta ciudad de unos 45.000 habitantes dentro de un estado -Pensilvania- que será crucial para las aspiraciones presidenciales del propio Trump y de Kamala Harris.

Según una media de 24 encuestas actualizada por el medio político The Hill, ahora Harris cuenta con un 48,2 % de los apoyos en Pensilvania, mientras que Trump recibe un 47,4 % en este 'estado bisagra' donde sufrió un atentado el mes pasado.

Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, también pasarán con su gira por Pensilvania este domingo, conscientes de su importancia electoral, antes de que comience la Convención Nacional Demócrata que se celebrará desde el lunes al jueves en Chicago (Illinois).

El mitin de Trump en Wilkes-Barre se llevó a cabo en una franja de un estado clave donde espera que los votantes conservadores, blancos y de clase trabajadora cerca de Scranton, la ciudad natal de Biden, aumenten las posibilidades del republicano de recuperar la Casa Blanca.

jc (ap, efe)